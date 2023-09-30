تكنولوجيا: شكاوى من مستخدمي iPhone 15 Pro تؤكد على تضخم البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max مشكلة إرتفاع حرارة الهواتف منذ إنطلاق الإصدارات الجديدة، واليوم تظهر مشكلة جديدة تؤكد على تضخم البطارية لدى أحد المستخدمين.

لم يمر الكثير من الوقت منذ إنطلاق سلسلة هواتف iPhone 15 للمستخدمين، إلا أن شكاوى المستخدمين تؤكد على رصد بعض المشاكل في إصدارات iPhone 15 Pro.

ولقد جاءت أحدث التفاصيل عبر أحد مستخدمي “Redditor” الذي شارك صورة لهاتف iPhone 15 Pro الذي يظهر ببطارية متضخمة تؤدي إلى إنتفاخ الشاشة، ولقد أكد المستخدم على بدء تشغيل الهاتف منذ بضعة أيام فقط، كما أشار إلى أن المشكلة ظهرت عند إرفاق الهاتف بحافظة.

من جانب أخر أكد المستخدم على أن متجر ابل الرسمي رفض إستلام الوحدة كما أكد على ضرورة إعادة الوحدة إلى شركة Verizon المختصة ببيع وحدة الهاتف.

ولقد وجه العديد من المستخدمين الإنتقادات لشركة ابل، كما أكد العديد من المستخدمين على ضرورة دعم شركة ابل للمستخدمين بغض النظرة عن جهة الشراء.

أيضاً أشار المستخدم لاحقاً على أن شركة Verizon إستبدلت الوحدة التي تواجه مشكلة تضخم البطارية بوحدة هاتف جديدة من هاتف iPhone 15 Pro، إلا أن الشركة لم تكشف عن سبب إنتفاخ البطارية، كما تؤكد الكثير من التقارير على ضرورة مراقبة الهاتف في حالة إرتفاع حرارة الهاتف بشكل ملحوظ.

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