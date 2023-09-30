تكنولوجيا: شاشة الألعاب Lenovo Legion R27fc-30 تنطلق بمعدل تحديث 280Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن شاشة الألعاب Lenovo Legion R27fc-30 التي تنطلق بمعدل تحديث 280Hz، وتصميم بدون حواف تقريباً في ثلاثة جهات.

تتميز شاشة Legion R27fc-30 بلوحات VA بحجم 27 إنش، وإضاءة WLED أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:9، وسطوع 350، وتباين 3000:1، أيضاً تدعم الشاشة زاوية عرض 178 درجة أفقياً ورأسياً.

كما تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 0.5 مللي ثانية، أيضاً تأتي R27fc-30 بمعدل تحديث 240Hz، على أن تدعم رفع معدل تحديث الإطارات إلى 280Hz.

أيضاً تتميز الشاشة بتدرج لوني sRGB بنسبة 99%، وبمعايير DCI-P3 بنسبة 90%، كما تدعم شاشة Lenovo Legion R27fc-30 إنتاج حتى 16.7 مليون لون، بعمق ألوان 8بت، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم معتم مضاد للتوهج.

كما تضم الشاشة اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 3W، وتتوافق الشاشة مع معايير HDR10 لمنصات الألعاب، أيضاً تأتي الشاشة بنمط لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء، وتتوافق مع Lenovo Artery، وتدعم VESA Adaptive Sync، وتقنية NVIDIA G-SYNC، وأيضاً AMD FreeSync.

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