شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورصة الذكاء الاصطناعى.. أمريكا تُهيمن والصين تحت رحمة قيود التنظيم وأوروبا تكافح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المملكة المتحدة وسويسرا والسويد للاستفادة من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن أغلب أوروبا ستكون فى مركز متراجع بعد الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما يقوله المحللون الخبراء في شركة Capital Economics، وهي شركة أبحاث مالية مقرها لندن.

وبحسب موقع TNW، ففي دراسة جديدة، قامت الشركة بتقييم البلدان التي هي في وضع أفضل للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وأي منها ستتخلف عن الركب، وباستخدام 40 مؤشرًا فرعيًا، قام الباحثون بتحليل قدراتهم على ابتكار الذكاء الاصطناعي، ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، والقدرة على التكيف مع التأثيرات، ثم تم دمج الفئات الثلاث لحساب التصنيف العالمي.

ومن غير المستغرب أن تتصدر الولايات المتحدة المخططات، ولكن كانت هناك بعض الصدمات في المطاردة، فكان من بينها الوضع المنخفض نسبيا للصين، على الرغم من الذكاء الاصطناعي الهائل الذي تم تطويره في شركات مثل تيك توك وداخل المؤسسات البحثية، فإن الحواجز التنظيمية الهائلة والتدخل الحكومي في القطاع الخاص أغرقت الصين في أداء متوسط.

وفي أوروبا، في الوقت نفسه، تبدو التوقعات مختلطة، حيث تتصدر المملكة المتحدة القارة، إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً، خلف الولايات المتحدة وسنغافورة فقط.

وقدم فريق الدراسة عدة أسباب لمكانة بريطانيا في مكانة متقدمة، وعلى الرغم من معدلات الاستثمار المنخفضة بشكل دائم، أصبحت البلاد نقطة جذب لمواهب الذكاء الاصطناعي وتفتخر بأساس تجاري ملائم.

ويتمثل أحد أعظم نقاط القوة التي تتمتع بها البلاد في نظام التعليم العالي، وخاصة في المثلث الذهبي الذي تشكله المدن الجامعية كامبريدج، ولندن، وأكسفورد، والذي يجذب أفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم.

محرك ابتكار آخر هو مختبر الذكاء الاصطناعي الرائد التابع لشركة Google DeepMind، والذي يقع مقره في لندن، ويتوقع المحللون أيضًا أن يدعم سوق العمل المرن في المملكة المتحدة التكيف الاقتصادي الأوسع مع الذكاء الاصطناعي، في حين يمكن لاقتصادها الموجه نحو الخدمات تسريع الانتشار.

وقد تتأثر بريطانيا بشكل أكبر بموقفها خارج الاتحاد الأوروبي – إيجابيا وسلبيا، ففي حين أن شركة كابيتال إيكونوميكس لا تتوقع أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عاملاً رئيسياً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، إلا أن فريق البحث يمكنه تصور بعض التأثيرات.

وقال أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين في أوروبا بالشركة، لـ TNW: "على الجانب الإيجابي، يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد من التنظيم الأخف إذا قام الاتحاد الأوروبي بتنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر صرامة في المستقبل"، "ولكن في مقابل ذلك، قد يكون هناك انخفاض في التعاون في مشاريع الذكاء الاصطناعي أو قد يتم منع المملكة المتحدة من المشاركة في مبادرات الذكاء الاصطناعي الأوروبية واسعة النطاق".

التالي في المنافسة المملكة المتحدة هي واحدة من ثلاث دول أوروبية تقترب من المراكز الخمسة الأولى على مستوى العالم، فيما حصلت سويسرا على المركز الرابع، بينما حصلت السويد على المركز الخامس، وكان كلا البلدين قويين بشكل خاص في مجال التكيف، حيث احتلا المرتبة الأولى والثانية في العالم على التوالي.

وقال كينينجهام: "هذا يعني بشكل أساسي أن لديهم سجلاً جيدًا في إعادة توزيع الموارد"، ومن حيث الابتكار، احتلت سويسرا والسويد مرتبة أعلى قليلاً من ألمانيا وأقل قليلاً من المملكة المتحدة، لكن كلاً منهما متخلفة كثيراً عن الصين والولايات المتحدة ــ وهي قضية مشتركة في أوروبا.

وأوضح كينينجهام أن "أوروبا تتخلف كثيرًا عن الولايات المتحدة والصين في مؤشرنا الفرعي للابتكار، وذلك لأنها تستثمر بشكل أقل في أبحاث الذكاء الاصطناعي ولديها أبحاث أكاديمية أقل في هذا المجال"، وبعيداً عن زعماء القارة الثلاثة، فإن المشهد الأوروبي أكثر قتامة إلى حد كبير.

واحدة من أكثر المجالات كآبة هي ندرة الدعم المالي، يضخ المستثمرون رؤوس أموال هائلة في شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتمتع بقدرات GenAI، في حين تتلقى الأسهم الأوروبية دعما أقل فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تكافح أسواق الأسهم في القارة لمواكبة نظيراتها عبر المحيط الأطلسي، وسوف تتضخم هذه الانقسامات إذا اجتذبت سوق الولايات المتحدة المزيد من الشركات الأوروبية، كما فعلت مؤخرا مع شركة آرم لتصميم الرقائق ومقرها المملكة المتحدة.

وهناك عقبة أخرى تتمثل في البنية التحتية السحابية المتناثرة في القارة، والتي توفر الأسس الأساسية للذكاء الاصطناعي، ولا تزال هناك أيضًا العديد من العوائق الدائمة، وبالمقارنة بالولايات المتحدة، تتمتع أوروبا بنظام بيئي صغير لرأس المال الاستثماري، وشركات ضخمة نادرة، وأسواق عمل صارمة، وأنظمة صارمة، وقيود صارمة على التخطيط المحلي، وقد أدت هذه المكونات مجتمعة إلى تقييد النمو خلال طفرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التسعينيات. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، قد يخلقون عوائق أكبر.

وللتأكيد على هذه النقطة، لاحظ فريق الدراسة تأثيرات لوائح التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، وقد ظهر مثال بارز مؤخرًا مع إطلاق Bard، وهو رد Google على GPT الخاص بـ OpenAI، وبسبب المخاوف بشأن الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وصل بارد إلى أكثر من 100 دولة قبل الاتحاد الأوروبي.

سيتم إعاقة عمليات الإطلاق المستقبلية بشكل أكبر بسبب قانون الذكاء الاصطناعي الوشيك، الذي يقيد تقنيات مثل المراقبة البيومترية والتعرف على المشاعر، إن حماية الجمهور لا ترضي دائمًا الشركات – أو الاقتصاد.

لم يتم تحديد المستقبل لا يزال هناك وقت للارتقاء أو الهبوط في التصنيف العالمي، وكما هو الحال مع التقنيات التحويلية السابقة، فمن المرجح أن يكون تعزيز إنتاجية الذكاء الاصطناعي بطيئا أكثر من كونه طفرة بين عشية وضحاها، وتتوقع شركة كابيتال إيكونوميكس أن تأتي التأثيرات الكبيرة في أواخر عشرينيات وثلاثينيات القرن الحالي.

لتحسين الوفي إطار استعداداتها، تنصح الشركة الحكومات الأوروبية بدعم هجرة المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية، كما دافع الباحث أيضًا عن تقديم المملكة المتحدة للمساعدات المالية للأبحاث الأكاديمية والتجارية.

وعلى المدى الطويل، سيكون لدعم البيئة التمكينية، مثل الجامعات والتعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تأثير إيجابي أيضًا.

وقال كينينجهام "وبصرف النظر عن الابتكار/البحث والتطوير، يمكن للحكومات أيضًا بذل المزيد من الجهد لدعم نشر الذكاء الاصطناعي، من خلال، على سبيل المثال، ضمان عدم تثبيط اللوائح التنظيمية لاعتماد التكنولوجيا الجديدة، وأن تكون أسواق العمل مرنة، وأن القطاع العام يقدم القدوة في تبني التكنولوجيا الجديدة"، وبدون هذه التغييرات، فإن قسماً كبيراً من أوروبا من المقرر أن يتراجع أكثر خلف الولايات المتحدة في النظام الاقتصادي العالمي.