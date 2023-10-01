شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكافح للحفاظ على ثغرة موجودة بـ App Store فى الصين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث شركة Apple عن طرق للتحايل على التشريعات المطبقة في الصين والتي من شأنها أن تمنع الشركة من إدراج التطبيقات الأجنبية على متجر تطبيقات iPhone في المنطقة ما لم تحصل على موافقة الحكومة.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، فقد التقت شركة أبل بمسئولين صينيين خلال الأشهر القليلة الماضية للتعبير عن مخاوفها بشأن كيفية تنفيذ القواعد الجديدة وكيف يمكن أن تؤثر التغييرات على عملائها الصينيين، وفقًا لتقرير ذا فيرج.

وفي أغسطس في وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) أنه سيُطلب من جميع مزودي تطبيقات الهاتف المحمول في البلاد تقديم تفاصيل الأعمال إلى الحكومة.

وسيؤدي هذا التغيير إلى إغلاق ثغرة بارزة في جدار الحماية الصيني العظيم الذي سمح للمطورين بنشر تطبيقاتهم من خلال متجر تطبيقات Apple دون الكشف عن تفاصيل أعمالهم للحكومة الصينية ، ومن المحتمل أن يتطلب ذلك منهم أيضًا الالتزام بمتطلبات الرقابة الصارمة ونقل البيانات في البلاد.

ويمكن لمستخدمي iPhone في الصين حاليًا استخدام App Store لتنزيل التطبيقات الغربية الشهيرة المحظورة في البلاد - مثل Instagram وFacebook وYouTube وWhatsApp وX (Twitter سابقًا) - والوصول إليها عن طريق تسجيل الدخول إلى المنصات من خلال حساب افتراضي، شبكة خاصة أو VPN.

ويُحظر أيضًا استخدام VPN غير المصرح به في الصين، على الرغم من أن ذلك لم يمنع الأشخاص من استخدام التطبيقات .

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، أخبر المسؤولون الصينيون شركة Apple أنه يجب عليها التنفيذ الصارم للقواعد التي تحظر التطبيقات الأجنبية غير المسجلة من متجر التطبيقات، وبدأت متاجر التطبيقات المستندة إلى Android والتي تديرها شركات Tencent وHuawei وXiaomi وغيرها في المطالبة بأن تمتثل التطبيقات المدرجة على منصاتها للقواعد الجديدة، لكن Apple كانت مفقودة بشكل ملحوظ من القائمة الحديثة التي تضم 26 متجر تطبيقات أكملت أعمال حفظ الملفات تفاصيل.

وقد يواجه مقدمو التطبيقات الذين يرفضون تقديم الطلبات عواقب قانونية بعد انتهاء فترة السماح لاعتماد القواعد في مارس 2024 ، وقد تواجه شركة Apple أيضًا عقوبة مماثلة لاستضافة تطبيقات غير مسجلة على متجر التطبيقات الصيني الخاص بها، مما يجبر الشركة فعليًا على إزالة التطبيقات غير المتوافقة من المتجر. منصة.

ولا عجب أن تحاول شركة آبل محاربة القرار نظرًا لأن السوق الصينية تمثل حاليًا حوالي خمس مبيعات الشركة، حيث واجهت شركة Apple قيودًا تشغيلية مماثلة في المنطقة على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك القيود الزمنية على AirDrop بعد استخدامه في الاحتجاجات وإزالة آلاف الألعاب من متجر التطبيقات الصيني للامتثال لمتطلبات الترخيص لعمليات الشراء داخل التطبيق .