شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جديد يغير شكله لتقديم استخدامات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم الباحثون روبوتًا يمكنه تغيير شكله للتعامل مع سيناريوهات مختلفة، حيث أنشأ فريق من جامعة بريستول ومقره في مختبر بريستول للروبوتات، روبوت على شكل رباعي مزود بأنابيب مرنة يعرف باسم Tetraflex والذى يمكنه التحرك عبر فجوات صغيرة أو فوق التضاريس الصعبة، ويمكنه أيضًا تغليف الأشياء الهشة مثل البيضة ونقلها بأمان داخل جسمه الناعم.

ووفقا لما ذكره موقع "techxplore"، تظهر النتائج التي تحمل عنوان "Tetraflex"، المنشورة في IEEE Robotics and Automation Letters، روبوت متعدد الخطوات لنقل الأشياء في البيئات المحصورة"، قادر على التحرك بعدة طرق مختلفة، وهذا يجعل الروبوت مفيدًا للتنقل في البيئات الصعبة أو المحصورة مثل التنقل بين الأنقاض للوصول إلى الناجين من الزلزال أو إجراء عمليات تفتيش لمنصات النفط أو حتى استكشاف الكواكب الأخرى.

ويمكن استخدام هذا لالتقاط ونقل الحمولات من مواقع لا يمكن الوصول إليها بأي طريقة أخرى، مما يساعد في المسح البيئي أو في وقف التشغيل النووي.

وأوضح الباحث الرئيسي بيتر وارتون من كلية الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا في بريستول: "يتكون الروبوت من دعامات ناعمة متصلة بواسطة عقد صلبة، وتتكون كل دعامة من خوار مطاطي محكم ويمكن التحكم في طول الدعامة عن طريق تغيير ضغط الهواء".

يستخدم تصميمها دعامات ناعمة يمكنها تغيير الطول بحرية وبشكل مستقل، ومن خلال تغيير أطوال الدعامات بالقدر المناسب وبالتسلسل الصحيح، يمكنها إنشاء عدة طرق مختلفة مثل تغيير حجم الروبوت وحتى تغليف الحمولات ونقلها.

وقال وارتون: "أود أن أقول إن هذه القدرات هي نتيجة طبيعية للعمل مع مثل هذا الهيكل متعدد الاستخدامات ونأمل أن يتم تطوير قدرات أخرى مثيرة للاهتمام في المستقبل".

وأضاف وارتون، "أن استخدامات Tetraflex تتعدد، وما يبدو مثيرا بشأن هذا الأمر، كيفية استخدام هذه الروبوتات لاستكشاف التضاريس الصعبة وتحقيق المهام في المناطق التي لا يستطيع البشر الوصول إليها، فإن المشيات المتعددة المتاحة لـ Tetraflex وقدرة نقل الأشياء تظهر تعدد الاستخدامات بشكل جيد."