تكنولوجيا: إطلاق لوحة المفاتيح الميكانيكية RK S75 مع شاشة LED مقابل 299 يوان (40 دولار)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت RK (Royal Kludge) أحدث لوحة مفاتيح ميكانيكية لها، وهي S75. وتأتي لوحة المفاتيح هذه بتصميم بنسبة 75%، مما يجعلها مدمجة وفعالة من حيث استخدام مساحة المكتب بينما لا تزال توفر من 81 إلى 90 مفتاحًا أساسيًا.

تتميز لوحة المفاتيح بتصميم قوي، فهي تستخدم لوحة PCB ذات فترة زمنية محددة ولوحة تحديد موضع الحاسب الشخصي ذات فترة زمنية محددة لضمان المتانة والثبات.

كما يوفر هيكلها ومفاتيح الأقمار الصناعية المشحمة، المتوفرة في خيارات Cloudy وBlue Lotus، تجربة كتابة سلسة ومرضية.

تتميز لوحة المفاتيح بمقبض معدني ممتاز على شكل تاج لسهولة ضبط الإعدادات مثل أوضاع الاتصال ومستوى الصوت والطاقة. وتعمل شاشة LED ذات حجم 0.66 بوصة على تعزيز تفاعل المستخدم من خلال عرض معلومات متنوعة.

توفر لوحة المفاتيح RK S75 إضاءة خلفية ملونة 16.8 مليون RGB مع 17 مؤثرًا ضوئيًا. كما أنها تتميز بأغطية مفاتيح PBT عالية الجودة، مما يوفر المتانة والملمس المتميز.

وقد تم نقش الأحرف الموجودة على المفاتيح بشكل إيجابي وغير شفاف، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي أغطية المفاتيح على نقش جانبي شفاف. كما تحتوي لوحة المفاتيح على بطارية بسعة 3750 مللي أمبير، وهي تأتي بأبعاد 328 ملم × 139 ملم × 42 ملم، ووزن إجمالي 1.16 كجم.

تتميز لوحة المفاتيح RK S75 بقدرتها على الاتصال المتعدد ومتعددة الاستخدامات، وتستوعب اتصالات USB-C السلكية واللاسلكية (2.4G) والبلوتوث. وهي توفر توافقًا واسعًا مع أنظمة التشغيل المختلفة، بما في ذلك Windows وMacOS وiOS وAndroid، مما يتيح للمستخدمين الاتصال بما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد، مما يعزز سهولة الاستخدام وتعدد الاستخدامات.

يبلغ سعر لوحة المفاتيح 299 يوانًا (40 دولارًا) وهي متاحة الآن للشراء من JD.com في الصين.

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