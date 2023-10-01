شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مديرة تويتر تؤكد تراجع المستخدمين النشطين يوميًا على منصة X بنسبة 11.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الرئيسة التنفيذية لشركة X، ليندا ياكارينو على خشبة المسرح لإجراء مقابلة مع جوليا بورستين من CNBC في حدث Code 2023 الخاص بـ Vox Media مؤخرًا، وخلال المقابلة التي استمرت 45 دقيقة، شاركت إحصائيات الشركة غير المعروفة سابقًا.

وطوال المقابلة، كررت أنها كانت في الوظيفة في X لمدة 12 أسبوعًا فقط، وكشفت أن موقع X " تويتر سابقًا" يفقد المستخدمين النشطين يوميًا بعد تولي إيلون ماسك منصبه، وفي المؤتمر التكنولوجي، قالت السيدة ياكارينو إن الشركة لديها حاليًا 225 مليون مستخدم نشط يوميًا - وهو انخفاض بعشرات الملايين أو 11.6% من المستخدمين عما كان عليه قبل استحواذ ماسك على الشركة.

وفي العام الماضي، نشر إيلون ماسك سلسلة من التغريدات التي أظهرت أن تويتر كان لديه 254.5 مليون مستخدم نشط يوميًا في الأسبوع السابق للاستحواذ عليه.

ووفقًا للمعلومات، قامت X بتعديل عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 245 مليون مستخدم نشط يوميًا، وقالت إن X لديه 225 مليون مستخدم نشط، وقد ذكرت ياكارينو سابقًا أن هناك "200 إلى 250 مليون" مستخدم نشط يوميًا في وقت سابق من المقابلة.

ووفقًا لتقرير Mashable، وفقًا للإحصائيات التي شاركتها، تخسر X الملايين أو حوالي 3.7 في المائة من المستخدمين النشطين يوميًا قبل استحواذ ماسك، ويدعي التقرير أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا انخفض حتى عن الأرقام التي شاركها Musk العام الماضي عندما كان مسؤولاً.

و كان لدى تويتر 259.4 مليون مستخدم نشط يوميًا في منتصف نوفمبر 2022، وفقد X ما يقرب من 15 مليون مستخدم – بانخفاض قدره 5.6 في المائة تقريبًا، وعندما سُئلت السيدة ياكارينو عن مقاييس المستخدم، حاولت الابتعاد عن الموضوع وقالت إن لدى X حوالي 200 و250 مستخدمًا نشطًا يوميًا، وقالت أيضًا إن المنصة تضم 50 ألف مجتمع وأن أعداد المشاركة ارتفعت منذ يونيو.

ثم قالت إن X لديه 550 مليون مستخدم نشط شهريًا، ومن غير الواضح مقدار النمو الشهري للمستخدمين النشطين الذي حدث تحت قيادة ماسك، وقالت أيضًا إن X ستكون مربحة في عام 2024، كما زعمت أيضًا أن "90% من أفضل 100 معلن قد عادوا إلى المنصة في آخر 12 أسبوعًا فقط".