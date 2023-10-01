تكنولوجيا: خدمة YouTube Music تطرح التنزيلات التلقائية للبودكاست

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الأخبار التي تفيد بأنه سيتم إغلاق Google Podcasts في العام المقبل، فقد أصبح لدى خدمة YouTube Music الآن القدرة على تنزيل ملفات podcast تلقائيًا.

للتمكين، قم بزيارة صفحة العرض واضغط على أيقونة الإعدادات الجديدة من أجل الحفظ بالمكتبة. ويؤدي هذا إلى تحريك زر “تشغيل التنزيلات التلقائية” لأعلى وسيقوم فورًا بتنزيل أحدث حلقة على جهازك للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

واعتبارًا من اليوم، لن يتم حذف الحلقات التي انتهيت من الاستماع إليها تلقائيًا. فمن الممكن أن يتم حذف الملفات بعد توفر/تنزيل حلقة جديدة أو بعد زيادة زمنية محددة، مثل يوم كامل، ولكننا غير قادرين على اختبار ذلك حتى الآن.

تعمل التنزيلات التلقائية على أساس كل عرض (ولكل جهاز)، لذا يتعين عليك تمكينها بشكل فردي. قدم Google Podcasts صفحة تنزيل تلقائي مخصصة للتبديل بين تشغيل/إيقاف التنزيلات بسرعة.

في حين ينتقل المعادل التقريبي في YouTube Music إلى علامة التبويب “المكتبة” > مرشح “Podcasts” > “تم التنزيل” للإدارة باستخدام القوائم الفردية.

سنشهد تنزيلات تلقائية لملفات البودكاست مع الإصدار 6.21 من YouTube Music لنظامي Android وiOS.

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