تكنولوجيا: ‏Apple Pencil 3 قد يتضمن ميزة استبدال الطرف المغناطيسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالعودة إلى عام 2021، كانت هناك شائعات مفادها أن شركة أبل كانت على وشك إطلاق الجيل الثالث من قلم Apple Pencil. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن هذا الملحق مطلقًا.

وبعد ذلك بعامين، نشر Majin Bu (عبر AppleInsider) أنه تم إخباره ببعض المعلومات من قبل مصدر حول Apple Pencil 3. ويقول المصدر إن الميزة الكبيرة ستكون الاطراف المغناطيسية القابلة للتبديل المتوفرة للجهاز.

يحتوي الجيلان الأول والثاني المتوفران حاليًا من Apple Pencil على سن قابل للتبديل ويمكن استبداله في حالة تآكله. وهناك أيضًا خيارات استبدال الطرف الثالث التي يمكنها تغيير مظهر المحتوى المكتوب باستخدام Apple Pencil على iPad.

تقول تغريدة Majin Bu أن بدائل الطرف المغناطيسي لـ Apple Pencil 3 ستوفر خيارات للرسم والرسم الفني والتلوين. وتعرض التغريدة أيضًا ثلاثة أمثلة لما قد تبدو عليه هذه الاطراف.

سوف يلعب الاختلاف في سمك الأطراف دورًا على الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات أخرى، بما في ذلك المواد المستخدمة، والتي ستنتج أنماطًا مختلفة اعتمادًا على أي من الثلاثة يتم استخدامه في الملحق في وقت معين.

إذا كانت الشائعة صحيحة، فباستخدام المغناطيس، ستجعل أبل من السهل والسريع تغيير الاطراف على Apple Pencil 3.

جدير بالذكر أيضًا أن شركة أبل حصلت على براءة اختراع في عام 2021 لميزة تسمح باستبدال السنون القابلة للتبديل، وليس فقط استبدال السن البالية، لذلك يزيد هذا من احتمالات أن نرى ما يكتب عنه Majin Bu عندما تكشف أبل عن قلمها الرصاص التالي.

قدمت شركة أبل أيضًا طلب براءة اختراع لقلم Apple Pencil الذي يمكنه نسخ نسيج ولون عنصر ما وإرسال البيانات إلى جهاز حاسب محمول (أو iPad) حيث يمكن استخدامه للرسم على الشاشة باستخدام مظهر الرسم على هذا النسيج وبنفس اللون منسوخ.

لا نتوقع أن نرى شركة أبل تطلق أي طرازات iPad جديدة حتى العام المقبل؛ إذا لم يظهر Apple Pencil 3 في الوقت المناسب لموسم التسوق القادم للعطلات، فيجب أن نتوقع تقديمه في النصف الأول من العام المقبل مع iPad Pro (2024).

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