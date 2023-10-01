اختبار شرائح eSIM الإلكترونية في مصر خلال الثلاث اسابيع المقبلة

هل سمعت عن شرائح eSIM الإلكترونية؟ في مصر نحن ننتظر امكانية استعمال الشرائح الإلكترونية بشكل كبير منذ عدة أعوام، والتقنية لازالت قيد الاختبار بشكل ضيق حتى الآن، ولكن كشفت مصادر بقطاع المحمول في مصر بأنه أخيرًا قد نرى هذه التقنية في مرحلة الإختبار المفتوح في وقت قريب تحديدًا في الثلاث أسابيع المقبلة، فما التفاصيل؟ سنتحدث قليلًا في هذا الخبر عن تفاصيل اختبار شرائح eSIM في مصر

الاختبار التجريبي لشرائح eSIM في مصر

في الوقت الحالي يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA مع شركات المحمول وأحد الشركات الاجنبية المسؤولة عن توريد الأجهزة المشغلة لتقنية شرائح المحمول الإلكترونية على وضع الرتوش الأخيرة في تعاقد بشأن تشغيل هذه الخدمة في مصر، حيث انه كان هناك بعض النقاط التي لم يتم تسويتها والاتفاق عليها وهذه المفاوضات من المفترض ان تنتهي الفترة المقبلة لبدأ التشغيل التجريبي النهائي على التقنية قبل تعميمها في أنحاء الجمهورية، هذه التقنية مُنتظرة بشكل كبير منذ فترة طويلة فهناك العديد من الأجهزة التي تصدر بشرائح eSIM داخلية ولكن لا تستطيع استعمالها بسبب عدم دعم التقنية في مصر.

أبرز هذه الأجهزة هي أجهزة الأيفون iPhone والتي تصدر في مصر بدعم شريحة محمول حقيقية وحيدة مع دعم لشريحة إلكترونية ثانية، بعد تفعيل هذه التقنية سيمكن لمستخدمي الأيفون تشغيل أكثر من شريحة معًا، واحدة حقيقية والثانية eSIM بدون مشاكل، وهذا أمر منتظر لدى كثير من مستخدمي الأيفون خاصة ان جزءًا كبيرًا يعتمد على وجود أكثر من رقم لديهم للاستعمال في العمل او في الاستعمال الخاص او غيره لذلك نحتاج الى هذه التقنية.

تقنية eSIM

هذه التقنية ظهرت في الهواتف المحمولة من فترة وتتيح لك تشغيل شرائح الهاتف المحمولة بدون وجود شريحة SIM حقيقية، الشريحة الإلكترونية موجودة بداخل الهاتف جزء منه، يمكنك تشغيل حتى 8 شرائح خارجية عنه مع مراعاة استعمال رقم واحد في المرة، بالتالي لديك حرية كبيرة ان تستعمل أكثر من رقم بدون مشاكل ويمكنك تحميل أي SIM Card حقيقية عليها بسهولة.

هذه التقنية في مرحلة الرتوش الأخيرة وستبدأ بعدها في مرحلة التشغيل التجريبي والذي سيقوم بتوزيع عمل هذه التقنية على الجمهورية، كل فترة ستبدأ احد المحافظات بدعم هذه التقنية حتى تكون متاحة في باقي أنحاء الجمهورية بلا مشاكل، فهذا أمر ممتاز ونحن في انتظار هذه التقنية بشكل كبير.

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