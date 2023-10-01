شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تلوم إنستجرام على سخونة أيفون الجديد وتستعد لطرح تحديث جديد لـ iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Apple، إنها تخطط لإصدار تحديث لبرنامج iOS 17 لإصلاح خطأ ارتفاع درجة حرارة iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، حيث شاركت الشركة تفاصيل إضافية حول هذه المسألة، وفقًا لموقع macrumors.

وقالت شركة أبل إن بعض تطبيقات الطرف الثالث قامت باستهلاك شريحة A17 Pro بشكل زائد لأسباب غير معروفة، بما في ذلك Instagram وUber ولعبة السباق Asphalt 9: Legends، وأنها تعمل مع مطوري هذه التطبيقات لمعالجة الأمر، وقالت الشركة إن إصلاح الخلل الخاص بها لن يتضمن تقليل أداء الشريحة من أجل معالجة المشكلة المتعلقة بدرجة الحرارة، كما أنها تضمن عدم تأثر الأداء على المدى الطويل.

كما قالت الشركة إن المشكلة لا تتعلق بإطار التيتانيوم، على عكس تقرير هذا الأسبوع، حيث قالت شركة Apple إن تصميم iPhone 15 Pro لا يساهم في ارتفاع درجة الحرارة، في الواقع، قالت شركة Apple إن الإطار المصنوع من التيتانيوم والبنية التحتية المصنوعة من الألومنيوم يوفران تبديدًا أفضل للحرارة من أي طرازات Pro من الجيل السابق بإطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وأضافت أبل: "لقد حددنا بعض الظروف التي قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة جهاز iPhone أكثر من المتوقع، وقد يصبح الجهاز أكثر دفئًا خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداد الجهاز أو استعادته بسبب زيادة نشاط الخلفية، لقد وجدنا أيضًا خطأً في نظام التشغيل iOS 17 يؤثر على بعض المستخدمين وسيتم معالجته في تحديث البرنامج، تتضمن مشكلة أخرى بعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث والتي تتسبب في زيادة التحميل على النظام، نحن نعمل مع مطوري التطبيقات هؤلاء على الإصلاحات التي هي قيد التنفيذ".