«فترة حرجة».. العالم الهولندي يحذر من أول 3 أيام في أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر -

عاد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس للتحذير مجددا خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، مؤكدا أنها ستكون فترة حرجة.

وفي تدوينة عبر حسابه بموقع "إكس"، تحدث هوغربيتس عن اقتران الكواكب، حيث قال إنه يصعب تفسير هندسة الكواكب مع 4 اقترانات موزعة على مدى الأيام الـ10 المقبلة.

وأضاف الباحث الهولندي: "أستطيع أن أقول.. إن الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر ستكون حرجة".

وقام بالاستعانة بنشرة تابعة لهيئة SSGEOS التي يتبع لها، موضحا فيها الاقترانات ومحاذاة الكواكب خلال الفترة الحالية والمقبلة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية.

ودائما ما يثير العالم الهولندي الجدل بتوقعاته حول حدوث زلازل قبل وقوعها، وخاصة بعد تنبئه بزلزال في المغرب، وتُعد هذه التوقعات مثار اهتمام وتساؤلات كبيرة بين العلماء والجمهور.

ويظل السؤال حول دقة توقعات هوغربيتس وصحة نظريته المعتمدة على اقتران الكواكب وتأثيرها على الزلازل قائمًا، بالرغم من رفض العلماء عمومًا هذه النظرية واعتبارهم أن التنبؤ بحدوث الزلازل يعتمد على عوامل جيولوجية معقدة وغالبًا لا يمكن التنبؤ بها بدقة.