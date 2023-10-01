بعد الزلزال المدمر.. ظهور حفرة هائلة في المغرب تثير الذعر

الشارقة - اميمة ياسر -

ظهرت حفرة مخيفة بعمق 60 مترا بشكل مفاجئ في إحدى المناطق بالمغرب، وذلك بعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ما أثار مخاوف السكّان.

وفي تصريحات لصحيفة "هسبريس" المحلية، قال الرداد الفلاحي، صاحب قطعة الأرض، التي ظهرت فيها الحفرة بمنطقة "حد أولاد فرج"، إنه فوجئ بالواقعة صباح يوم الخميس.

وأضاف "الفلاحي" أن عمق الحفرة هو 60 مترا وعرضها يتجاوز 20 مترا، مضيفا أنها تشكل خطرا على أبناء المنطقة.

ووفقا لموقع "العين" الإخباري، فقد تم إخطار السلطات المحلية والأمنية بالواقعة، حيث حضر بعض المسئولين إلى عين المكان، وقرروا إحاطتها بالحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة.

كما تساءل أحد الجيران عما إذا كان ظهور الحفرة المفاجئ مرتبطا بالزلزال القوي، الذي هز المغرب قبل أيام وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، مشيرا إلى أن المنطقة لم تشهد أبدا حفرة مماثلة.

وفي أغسطس الماضي، ظهرت حفرة في منطقة قونية التركية، وهي الثانية من نوعها بعد الحفرة الأولى التي اكتشفها السكان عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا يوم السادس من شهر فبراير الماضي، دون أن يُعرف حتى الآن ما إذا كان ظهور هاتين الحفرتين على علاقة بالزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة قبل أكثر من 8 أشهر.