شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يخطط واتس آب لإصدار تطبيق على أيباد قريبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لقطات شاشة مسربة عن أن تطبيق Whatsapp يخطط لإصدار نسخة من التطبيق لجهاز iPad، وهو الأمر الذي طالب به المستخدمون لسنوات، حيث تم تطوير التطبيق الشهير المملوك لشركة ميتا للهواتف الذكية فقط وأصبح متاحًا منذ ذلك الحين لأجهزة الكمبيوتر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البرطانية، فإنه في الشهر الماضي، تم إصدار نسخة لنظام التشغيل macOS، ولكن التطبيق لم يكن متاحًا مطلقًا لجهاز iPad من Apple، وفي الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى واتس آب على الجهاز هي استخدام Whatsapp web على Safari.

اشتكى المستخدمون من هذا الأمر لفترة طويلة، حيث غرد أحد الأشخاص، "لماذا لا يوجد تطبيق WhatsApp لأجهزة iPad ؟ إذا كان لديك تطبيق سطح مكتب، فما الذي يمنعك حقًا".

ومع ذلك، قد تكون هذه المشكلات على وشك الانتهاء، وفقًا لـ WABetaInfo، يمكن أن تحصل الأجهزة اللوحية على نسختها المخصصة من التطبيق.

ينص موقع الويب على أنه "أخيرًا، بعد الانتظار لفترة طويلة جدًا، يسعدنا أن نعلن أنه يمكن الآن تثبيت إصدار تجريبي متوافق مع iPad عبر تطبيق TestFlight، لجميع مختبري الإصدار التجريبي الذين يمكنهم بالفعل استخدام التطبيق التجريبي".

هناك أيضًا لقطات شاشة للتطبيق، منسقة على شاشة iPad عريضة، مما يثبت أن الاختبار قيد التنفيذ، وفي الوقت الحالي، لا يزال قيد الاختبار في مرحلته التجريبية، لذا فهو ليس متاحًا للجميع بعد.

وتعد Testflight هي خدمة عبر الإنترنت مملوكة لشركة Apple لتثبيت التطبيقات الجديدة واختبارها، ومع ذلك، فهو متاح فقط للمطورين ضمن برنامج مطوري iOS، ولم يؤكد Whatsapp ما إذا كان سيتم إصداره لعامة الناس أم لا.