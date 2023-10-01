شكرا لقرائتكم خبر عن لإبراز تجربتها.. المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وكالة الفضاء السعودية في الدورة الـ74 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال المدة من 2 ـ 6 أكتوبر.

وذلك لإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في قطاع الفضاء وطموحاتها المستقبلية، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات الدولية في مجال الفضاء وتقنياته.

رواد الفضاء

وتستعرض المملكة في جناحها، المقومات التي تتمتع بها عبر استعراض مواد معرفية وإثرائية وتثقيفية، وبرنامجها لرواد الفضاء.

كما تسهم في تعريف زوار المعرض المصاحب للمؤتمر بتجربة وحضور قطاع الفضاء في المملكة على الصعيد الدولي، واهتمامها التاريخي بالفضاء وما توليه قيادة المملكة من عناية بهذا القطاع الحيوي.

مجالات أبحاث الفضاء

وبمشاركة دولية واسعة يسعى المؤتمر لتسهيل عملية التواصل بين الأطراف المعنية لتبادل المعلومات والأفكار، والتباحث حول التطورات والتحليلات الدقيقة بشأن الإستراتيجيات، والتوجهات الناشئة في مجالات أبحاث الفضاء، وآفاق استكشافه.

وتتطلع وكالة الفضاء السعودية من خلال مشاركتها في المؤتمرات الدولية التواصل مع قادة قطاع الفضاء العالمي من الجهات الحكومية والمختصة والأكاديمية وتعزيز آفاق التعاون معها.