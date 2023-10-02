شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن تطلق iPhone 15 باللون الأحمر قبل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن سلسلة هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus تتوفر بمجموعة متنوعة من الألوان، حيث لا يوجد حاليًا خيار اللون الأحمر للأجهزة، ومع ذلك، هناك احتمال كبير أن يعود اللون للظهور مرة أخرى في أوائل العام المقبل، وفقاً لموقع macrumors.

وتصدر Apple جهاز iPhone جديدًا واحدًا على الأقل باللون الأحمر كل عام منذ عام 2017، لذلك يبدو من المحتمل أن يتم تقديم اللون لجهاز iPhone 15 وiPhone 15 Plus في مارس أو أبريل من عام 2024، وذلك من أجل تعزيز مبيعات الهاتف، الأجهزة في منتصف دورة المنتج الخاصة بها، وهذا هو بالضبط ما حدث مع سلسلة iPhone 7 وiPhone 8، حيث حصل كلاهما على خيار اللون الاحمر بعد حوالي ستة إلى سبعة أشهر من إصدارهما الأولي.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max سيكونان متاحين أيضًا باللون الاحمر أوائل العام المقبل.

يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 1099 دولارًا، أي أكثر بـ 100 دولار من سعر إطلاق العام الماضي، ووفقًا لبعض الشائعات، قد يصل سعر iPhone 15 Pro Max إلى 1199 دولارًا.