تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 16 و16 Pro وفقا للتسريبات

القاهرة - سامية سيد - حصل موقع MacRumors على معلومات أولية حول الأوزان والأبعاد المخطط لها لأجهزة iPhone 16 و‌iPhone 16‌ Plus و ‌iPhone 16‌ Pro و ‌iPhone 16‌ Pro Max، حيث تدعم هذه المعلومات التقارير السابقة التي تشير إلى أن ‌iPhone 16‌ Pro و16 Pro Max سيحتويان على شاشات أكبر.

أيفون 16 و16 بلس

تشير المعلومات الحالية إلى أن ‌iPhone 16‌ و16 Plus سيحتفظان بنفس أبعاد iPhone 15 وiPhone 15‌ Plus الحاليين، مع الاختلاف الوحيد وهو زيادة الوزن بحوالي 2 جرام لكلا الطرازين – 173 جرامًا لـ ‌iPhone 16‌، و203 جرامًا، لهاتف آيفون 16‌ بلس، سيكون ‌iPhone 16‌ وiPhone 16‌ Plus متاحين بنفس أحجام العرض 6.1 بوصة و6.7 بوصة مثل سابقاتها.

ومع ذلك، بغض النظر عن الأبعاد، من المتوقع أن يتميز الطراز الأساسي ‌iPhone 16‌ و16 Plus بنتوء كاميرا مُعاد تصميمه، مع ترتيب كاميرا عمودي مشابه لجهاز iPhone 12، ومن المحتمل أيضًا أن يشتملوا على زر إجراء "سعوى".

فيما يتعلق بالمواد، يجب أن يستخدم ‌iPhone 16‌ و16 Plus نفس نوع الألومنيوم الموجود في هيكل ‌iPhone 15‌، وسيحتوي أيضًا على زجاج خلفي غير لامع، ومن غير المرجح أن يكون لاختيار المواد أي تأثير كبير على وزن الأجهزة، حيث تكون الزيادة نتيجة لتغييرات طفيفة في التصميم.

أيفون 16 برو و16 برو ماكس

سيحتوي كل من ‌iPhone 16‌ Pro و ‌iPhone 16‌ Pro Max على زيادة في حجم الشاشة مقارنةً بـ iPhone 15 Pro و ‌iPhone 15 Pro‌ Max، بقياس 6.3 بوصات و6.9 بوصات تقريبًا على التوالي، لكي نكون أكثر دقة، سيحتوي ‌iPhone 16‌ Pro على شاشة مقاس 6.27 بوصة (159.31 ملم)، بينما سيحتوي ‌iPhone 16‌ Pro Max على لوحة مقاس 6.85 بوصة (174.06 ملم).

ويمثل هذا زيادة ملحوظة قدرها 0.2 بوصة لكلا الطرازين، ونتيجة لذلك، فإن أبعاد الجهاز ككل سوف تزيد، سيكون ‌iPhone 16‌ Pro و16 Pro Max أطول قليلاً من أسلافهما، بينما سيكونان أيضًا أوسع إلى حد ما، ومن المثير للاهتمام، أن عرض كلا الجهازين يبدو أنه يتوافق مع نظيريهما من سلسلة ‌iPhone‌ 14، iPhone 14 Pro و14 Pro Max.

أيفون 16 برو

وفيما يتعلق بالمواد، فمن المتوقع أن يحتفظ ‌iPhone 16‌ Pro و‌iPhone 16‌ Pro Max بنفس التيتانيوم من الدرجة 5 المستخدم في ‌iPhone 15 Pro‌، مع نفس اللمسة النهائية المصقولة والتصميم المنحني، على غرار الطراز الأساسى ‌iPhone 16‌، ومن المتوقع أيضًا أن يتميز ‌iPhone 16‌ Pro بزر إجراء أكبر قليلاً، وزر التقاط "سعوي" جديد تمامًا.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المقدمة هنا مبكرة بشكل ملحوظ، تشكيلة ‌iPhone 16‌ على بعد عام كامل تقريبًا، والتصميم بعيد عن الانتهاء، على الرغم من أن التغييرات خلال عملية التطوير ممكنة دائمًا، فمن غير المحتمل حدوث انحرافات كبيرة عن الأبعاد والأوزان التي أدرجناها، وتمثل المعلومات التي قدمناها أفضل رؤية لدينا حول الحجم الإجمالي لمجموعة ‌iPhone 16‌