تكنولوجيا: تسريب يشير إلى إطلاق عالمي وشيك لهاتف Redmi Note 13 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هاتف Redmi Note 13 Pro Plus الرائد من سلسلة Note 13 جاهز بالفعل للوصول إلى أسواق جديدة، بعد أن تم رصده في تسريب جديد.

وبحسب ما ورد، ظهر الهاتف الذكي في قاعدة بيانات اتصالات IMDA في سنغافورة برقم الطراز 23090RA98G، وهو نسخة عالمية من الاصدار الصيني الذي تم الكشف عنه في تسريب سابق.

لقد تم تسجيل الهاتف مع 23016RN0DA، والذي، وفقًا لـ IMDA، هو “هاتف محمول آخر مزود بتقنية Bluetooth وWi-Fi” وإن كان بدون 5G، مما يشير إلى أنه قد يكون أحد إصدارات Note 13 المشاع عنها مع اتصال منخفض المستوى وبسعر أفضل.

ولذلك، يُعتقد الآن أن الهاتف الذكي Redmi Note 13 Pro Plus سوف يصل إلى مناطق جديدة قد تشمل الهند وأوروبا قريبًا.

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