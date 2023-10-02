تكنولوجيا: أمازون تكشف عن تاريخ إطلاق Galaxy Buds FE وGalaxy Tab S9 FE في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من اليوم، حصلنا أخيرًا على تاريخ إطلاق هاتف Samsung Galaxy S23 FE في الهند، والذي من المقرر ظهوره لأول مرة في 4 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من أجهزة FE بما في ذلك Tab S9 FE وS9+ FE وBuds FE.

والآن، على الرغم من أن سامسونج لم تعلن رسميًا عن تاريخ إطلاق أول إصدار من Fan Edition Galaxy Buds، فقد رصدنا قائمة امازون التي يبدو أنها كشفت عن التاريخ عن طريق الخطأ.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع علامة Galaxy Tab S9 FE أيضًا إلى جانب السماعات اللاسلكية.

قامت أمازون بوضع موقع مصغر لسماعات Samsung Galaxy Buds القادمة. وتعرض شركة سامسونج المنتج القادم باسم “Galaxy Buds الجديد” وتصفه بإنه يوفر “تجربة استماع ممتازة للجميع“.

لا تكشف الشركة صراحةً عن اسم السماعة اللاسلكية القادمة. ومع ذلك، فهي ليست سوى Buds FE مع الأخذ في الاعتبار أنه تم تسريبها كثيرًا في الآونة الأخيرة.

ويكشف الملصق الموجود في لقطة الشاشة أنه سيتم الكشف عن الجهاز في 5 أكتوبر، ويأتي هذا بعد يوم واحد من إطلاق الهاتف الذكي S23 FE.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت أمازون أيضًا موقعًا مصغرًا لجهاز Galaxy Tab التالي مع صورة غير واضحة للجهاز اللوحي تشير إلى Tab S9 FE حيث يمكننا اكتشاف كاميرا دائرية واحدة في الخلف والتي شوهدت أيضًا في العروض المسربة في 5 أكتوبر على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من سامسونج.

والجدير بالذكر أن قوائم Samsung Galaxy Buds وGalaxy Tab تؤكد أن كلا الجهازين سيكونان متاحين للشراء من امازون. وفي الوقت نفسه، تم رصد جهاز Galaxy Tab S9+ FE مسبقًا على Flipkart لتأكيد توفره على منصة التجارة الإلكترونية بنطاق سعري يتراوح بين 30.000 روبية إلى 39.000 روبية.

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