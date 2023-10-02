شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما العلاقة بين تحديث iOS 17 والغسيل.. ميزة جديدة هتساعدك فى شغل البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل التحديث السابع عشر لنظام التشغيل iOS من Apple حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، ويتضمن تحديث البرنامج iOS 17 العديد من الميزات الجديدة والمثيرة، بما في ذلك أداة البريد الصوتي المباشر والقدرة على مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك ببساطة عن طريق ملامسة جهاز iPhone الخاص بك لجهاز آخر، ومع ذلك، هناك ميزة واحدة يهتم بها الناس لأنها يمكن أن تساعد في جعل المهام اليومية الصغيرة أسهل كثيرًا وأقل استهلاكًا للوقت.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن لأداة "البحث المرئي" فك رموز الغسيل بشكل مثير للإعجاب، مما يزيل الارتباك الذي تسببه لكثير من الأشخاص.

وفقًا لموقع Apple على الويب، تتيح الأداة للمستخدمين أيضًا التعرف على المعالم والنباتات والحيوانات الأليفة الشهيرة والمزيد التي تظهر في الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم في تطبيق الصور والتعرف عليها، ويمكنه أيضًا التعرف على الطعام الموجود في الصورة واقتراح الوصفات ذات الصلة، وللاستفادة من مهمة الغسيل، ما عليك سوى التقاط صورة للعلامة الموجودة على العنصر الخاص بك، مع عرض الرموز بشكل واضح.

- انتقل إلى تطبيق الصور، واضغط فوق الصورة واسحب لأعلى أو اضغط على رمز المعلومات في الأسفل.

- يوجد بعد ذلك خيار للضغط على "البحث عن العناية بالغسيل" ضمن حقل التسمية التوضيحية النصية.

- سيؤدي الضغط عليه إلى نقلك إلى قائمة مواقع الويب التي عثرت عليها سيري والتي تشرح معنى كل رمز.

- ويمكن لتنزيل iOS 17، أن تنتقل إلى تطبيق الإعدادات، ثم عام > تحديث البرنامج.