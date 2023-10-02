تكنولوجيا: حاسب Sneaker Gaming الفريد من نوعه من Cooler Master يصل بسعر 3799 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Cooler Master، الشهيرة في صناعة الألعاب، جهاز حاسب خاص للألعاب يسمى Sneaker X.

وقد تم الكشف عن هذا الحاسب الفريد من نوعه، المستوحى من الأحذية الرياضية، في البداية العام الماضي للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسه وهو متاح الآن للشراء على أمازون.

يجمع الجهاز بين الأناقة والوظائف المتطورة مع تصميم مذهل باللونين الأحمر والأبيض، وكلها معبأة في هيكل ITX صغير الحجم.

ومن الداخل، يتميز Sneaker X بمكونات متطورة مصممة لتوفير تجربة لعب استثنائية. فهو مزود بمعالج Intel i7-13700K، وبطاقات رسومات Nvidia RTX 4070/Ti، واللوحة الرئيسية mini-ITX، وذاكرة عشوائية DDR5 بسعة 32 جيجابايت، ومساحة تخزين NVMe واسعة بسعة 2 تيرابايت.

يركز حاسب الألعاب Sneaker X أيضًا على التهوية الفعالة من خلال الألواح الجانبية المثقبة ومروحة سحب مضاءة بإضاءة RGB. كما انه يتميز بفتحات في الأعلى والأمام والخلف لرؤية المكونات الداخلية مثل مصدر الطاقة والذاكرة العشوائية واللوحة الرئيسية.

يستخدم هذا التصميم تخطيطًا مزدوجًا للغرفة، يفصل بين فتحات اللوحة الرئيسية ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة العشوائية وفتحات M.2 في غرفة واحدة وتخصيص الحجرة الأخرى لبطاقة الرسومات، مما يضمن أعلى أداء وتبريد.

كما يحتوي حاسب الألعاب Sneaker X على مصدر طاقة SFX بقوة 850 واط للحصول على أداء فعال. كما انه يتميز أيضًا بمبرد سائل AIO مقاس 360 مم تم وضعه بذكاء في الجزء السفلي من الجهاز لضمان تبريد فعال مع الحفاظ على الجمالية الأنيقة والمخفية للتصميم.

يأتي الحاسب بإصدارين، إصدار ببطاقة RTX 4070 والآخر ببطاقة RTX 4070 Ti. ويبلغ سعره حوالي 3499.99 دولارًا أمريكيًا و3799.99 دولارًا أمريكيًا، مما يلبي تفضيلات المستخدم وميزانياته المختلفة.

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