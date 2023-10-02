شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يغير لون علامة التوثيق من "الأخضر" لـ "الأزرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن واتساب يختبر حاليا تغيير لون علامة التوثيق على التطبيق للقنوات الموثقة من اللون الأخضر إلى اللون الأزرق، والذى تري أنه يتوافق مع شركة "ميتا" الأم لواتساب وفيس بوك، وذلك بحسب موقع التسريبات WABetaInfo.

ويتلقى واتساب باستمرار تحديثات وميزات جديدة، بعضها ينطبق على جميع منتجات Meta، مثل مساعد Meta AI الذي تم تقديمه حديثًا وملصقات AI، والتي نتوقعها أيضًا في فيس بوك و انستجرام، حيث يشير آخر تحديث تجريبي لتطبيق واتساب إلى مزيد من التكامل داخل نظام Meta البيئي، والذي يتميز بعلامة اختيار زرقاء مألوفة على قنوات واتساب والشركات التي تم التحقق منها.

تكشف لقطة الشاشة عن خطة واتساب لطرح "علامة التوثيق الزرقاء" في تحديث التطبيق المستقبلي، حيث توضع علامة التوثيق على القنوات والشركات التي تم التحقق منها.

ويتوافق هذا التحول غير المفاجئ مع إعلان مارك زوكربيرج الأخير، وألمح إلى المستقبل حيث يمكن للشركات على واتساب الاشتراك في Meta Verified، مما يوفر علامة التحقق والامتيازات مثل الحماية من انتحال الشخصية والدعم الفني المخصص.

ولعل قرار تبديل لون علامة التوثيق إلى اللون الأزرق ليس مجرد قرار تجميلي؛ إنها خطوة استراتيجية للتنسيق مع علامة Meta التجارية، يهدف Meta إلى إنشاء هوية متسقة بصريًا عبر منصات Meta المختلفة، ويجري تطوير علامة التوثيق الزرقاء للقنوات والشركات التي تم التحقق منها ومن المتوقع أن تكون جزءًا من تحديث التطبيق في المستقبل.

أطلق واتساب رسميًا ميزة القنوات عالميًا منذ بضعة أسابيع فقط، ومع ذلك، فإن مفهوم قنوات واتساب كان قيد التطوير منذ وقت سابق من هذا العام، بهدف تزويد المستخدمين بمساحة خاصة لتلقي التحديثات من المنظمات والفرق الرياضية والفنانين والشخصيات التي يرغبون في متابعتها بشكل عام.