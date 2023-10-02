تكنولوجيا: شاشة الألعاب Alienware AW2524HF تنطلق رسمياً بمعدل تحديث 500Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Alienware شاشة الألعاب Alienware AW2524HF للبيع اليوم في السوق الصيني بمعدل تحديث 500Hz، وسعر 904 دولار.

تتميز شاشة Alienware AW2524HF بلوحات IPS سريعة، وحجم 24.5 إنش، وجودة عرض Full HD، وتتميز الشاشة بمعدل تحديث 500Hz أي تتخطى معدل التحديث القياسي لشاشات الألعاب 480Hz.

أيضاً تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium، وVESA Adaptive-Sync لآداء إنسيابي سلس في تشغيل إطارات الألعاب دون أن تتعرض الإطارات للتمزق ولتعزيز تجربة تشغيل الألعاب.

كما تتمتع الشاشة بإستجابة سريعة عند 0.5 مللي ثانية، أيضاً تدعم خفض ضبابية الحركة، وتأتي الشاشة بتدرج لوني بمعايير sRGB بنسبة 99%، وتدعم تقنية HDR10.

وتتميز الشاشة بسطوع 400 nit، كما تدعم معايير TÜV لخفض إنبعاثات الشاشة من الإضاءة الزرقاء، لذا تدعم الشاشة المستخدم بآداء أكثر كفاءة في جلسات الألعاب الطويلة.

أيضاً تدعم Alienware AW2524HF زاوية عرض 178 درجة أفقياً ورأسياً، ويتميز تصميم الشاشة بدعم الإمالة، والتدوير وضبط الإرتفاع.

وللإتصال تأتي الشاشة باثنان من منافذ DP 1.4، ومنفذ HDMI 2.1، و5 من منافذ USB 3.2 من الجيل الأول.

كما تتميز Alienware AW2524HF بأبعاد 39.051 في 55.514 في 24.371سم، ووزن 3.65 كجم، وتتميز بقوة 18.5W ويمكن أن تصل إلى 75W.

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