تكنولوجيا: سامسونج تقرر خفض إنتاج شرائح الذاكرة للحد من خسائر الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه العملاق الكوري سامسونج خسائر متلاحقة في قسم شرائح الذاكرة في الفترة الأخيرة، مما دفع الشركة إلى إتخاذ قرار بخفض إنتاج قسم الشرائح في الوقت الراهن.

شهدت شركة سامسونج خسائر في قسم شرائح الذاكرة في الربع الأول من هذا العام، ولقد كشفت التقارير عن إستمرار خسائر الشركة من إيرادات شرائح الذاكرة، حيث تواجه الشركة تحديات كبيرة لتحقيق أهداف الإنتاج.

وتشير توقعات المحلل “Kim Dong-won” إلى أن سامسونج ستسجل خسائر بقيمة 2.95 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام.

من جانب أخر كانت سامسونج قد قلصت إنتاج ذاكرة DRAM في النصف الأول من هذا العام بنسبة 20%، كما تم خفض إنتاج ذاكرة NAND الفلاشية بنسبة 30%.

أيضاً من المتوقع وفقاً لتقرير المحلل “Kim Dong-won” أن يتم خفض الإنتاج في النصف الثاني من هذا العام بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%.

يذكر أن تراجع إنتاج سامسونج من شرائح الذاكرة يعود لتراجع الطلب على الشرائح في الأسواق العالمية، ولا يختلف الحال مع الشركات المنافسة SK hynix وMicron التي قررت خفض الإنتاج في وقت مبكر.

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