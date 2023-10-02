شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: 5 أدوات منزلية سيستبدلها قريبًا الهولوجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج عن 5 أدوات منزلية شائعة سنستبدلها قريبًا بالصور المجسمة أو "الهولوجرام" ، وقال رئيس شركة ميتا الملياردير إن العالمين الحقيقي والرقمي سيصبحان مختلطين بشكل متزايد، وجزء من ذلك يعني استبدال بعض الأشياء المادية بنظيراتها الافتراضية.

وكان زوكربيرج يتحدث في Meta Connect هذا الأسبوع أمام حشود من الحضور، بما في ذلك The U.S. Sun، وقال: "أجد الأمر مضحكا دائما عندما يقول الناس إن العالم الرقمي وجميع التطبيقات والأشياء ليس العالم الحقيقي".

وأضاف "لأنني أعتقد بشكل متزايد في عصرنا الحديث، أن العالم الحقيقي هو في الواقع هذا المزيج من العالم المادي الذي نعيش فيه وهذا العالم الرقمي الذي نبنيه"، وقد تم استخدام هذا الحدث لعرض سماعة الرأس الجديدة Meta Quest 3.

وتتيح لك نظارات الواقع المختلط هذه تراكب الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر على العالم الحقيقي من حولك - أو الانغماس بالكامل في الواقع الافتراضي، وقال زوكربيرج إن العالم الرقمي منفصل تمامًا عن الواقع في الوقت الحالي، ولكن في يوم من الأيام لن يكون الأمر كذلك.

وقال زوكربيرج: "ولكن على الرغم من أننا نلامس العالم الرقمي باستمرار، إلا أن ذلك يتم في الغالب من خلال الشاشات، ويبدو الأمر كما لو أنه يعيش في مستوى مختلف تمامًا عن حياتنا المادية"، و"الآن في المستقبل، أعتقد أنه ليس بعيدًا عن الآن، ستدخل إلى غرفة وسيكون هناك عدد كبير من الصور المجسمة للأشياء الرقمية التي يمكنك التفاعل معها مثل عدد الأشياء المادية.

ووفقا لزوكربيرج، يمكننا استبدال عبارة "أي شاشة" بالهولوجرام، يمكن أن يكون ذلك شاشة التلفاز أو الكمبيوتر، على سبيل المثال، وبدلاً من ذلك، يمكنك فقط تصور نسخة افتراضية في العالم الحقيقي كصورة ثلاثية الأبعاد - ربما تم إنشاؤها بواسطة نسخة مستقبلية من Meta Quest رفيعة مثل النظارات.

ويمكن أن يكون ذلك بمثابة توفير كبير للأموال إذا كان الجميع قادرين على تجنب التفرع لشراء تلفزيون بشاشة مسطحة عملاقة، لكن زوكربيرج ذكر أيضًا أربعة عناصر أخرى يمكن استبدالها بالصور المجسمة: الورق، والوسائط والألعاب، والفن، ومحطة العمل الخاصة بك.

وأشار مارك إلى أنه "يمكن أن تكون جميعها عبارة عن صور ثلاثية الأبعاد تفاعلية"، وأوضح: "أعتقد أن أحد الأسئلة الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لصناعتنا خلال العقود القادمة سيكون: كيف يمكننا توحيد هذه التجارب المادية التي لدينا مع هذا العالم الرقمي النابض بالحياة.