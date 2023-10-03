تكنولوجيا: شاشة Cooler Master GP2711 تنطلق بتقنية Mini-LED وسعر 449 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت شاشة Cooler Master GP2711 بتقنية Mini-LED وتصميم مخصص للألعاب، والتي تتوفر بسعر 449 دولار.

تتميز شاشة الألعاب Cooler Master GP2711 بحجم 27 إنش ولوحات VA وجودة عرض QHD، كما تتميز الشاشة بعمق ألوان 8بت، ونسبة سطوع 600 nits، على أن تصل الشاشة في أقصى سطوع إلى نسبة 1500 nit.

كما تدعم شاشة الألعاب معايير VESA DisplayHDR 1000، وتقنية الإضاءة الخلفية Mini LED في عدد 576 جزء، مع تعزيز أعلى للتباين.

أيضاً تتميز شاشة Cooler Master GP2711 بتدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 95%، ومعايير Adobe RGB بنسبة 93.5%، وsRGB بنسبة 99%.

كما تدعم الشاشة تباين 3000:1، ولتشغيل الألعاب تدعم إستجابة سريعة GTG عند 4 مللي ثانية، وإستجابة فائقة السرعة MPRT عند 1 مللي ثانية.

وتتميز الشاشة بمعدل تحديث 165Hz، ودعم لتقنية AMD FreeSync Premium Pro لآداء إنسيابي سلس في تشغيل الألعاب.

كما تضم الشاشة 2 من منافذ HDMI 2.0، ومدخل DisplayPort 1.4، مع مدخل للسماعات، ومنفذ USB 3.0 Type-A، وأخر فئة B، الشاشة أيضاً تتميز بتصميم مرن يدعم التحكم في الإرتفاع حتى 110مم والتدوير وأيضاً التحكم في الإمالة، وتتوفر الشاشة بسعر 449 دولار في الربع الأول من 2024.

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