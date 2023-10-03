شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إصلاح iPhone أو iPad عندما يطلب "كلمات المرور" باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض المستخدمين مشكلة في إدخال كلمة المرور لجهاز iPhone أو iPad عدة مرات للمهام الأساسية، وفي بعض الأحيان يستمر في المطالبة بذلك، على الرغم من أنك أدخلت الخيار الصحيح.

اذا جربت العديد من الإصلاحات الموصى بها لهذه المشكلة للعثور على الإصلاحات، ولم تعثر علي الحل، هناك 7 حلول مجربة للمساعدة عندما يستمر جهاز iPhone أو iPad في المطالبة بكلمة مرور، تعرف علي الحل من خلال السطور القادمة.

الإصلاح 1: إعادة ضبط إعدادات الشبكة

الإصلاح 2: تحديث إصدار iOS

الإصلاح 3: فرض إعادة تشغيل جهاز iPhone أو iPad

الإصلاح 4: حذف تطبيقات الانتظار

الإصلاح 5: إعادة تعيين كلمة مرور معرف Apple الخاص بك

الإصلاح 6: تسجيل الخروج من حساب معرف Apple وتسجيل الدخول مرة أخرى

الإصلاح 7: استخدم أداة AnyUnlock