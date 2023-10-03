شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Duet AI أداة ذكاء اصطناعى جديدة من جوجل لمساعدتك فى الاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن أداة Duet AI for Workspace الخاص بالشركة للجمهور في أواخر أغسطس حيث تقدم العديد من الميزات الجديدة لأداة الإنتاجية، واحد منهم يسمح للمستخدمين بإرسال الذكاء الاصطناعي إلى الاجتماعات بدلاً منهم، وفقاً لموقع businessinsider.

يمكن لـ Duet AI الانضمام إلى اجتماع نيابة عن المستخدم، وتسليم رسالة، وتلخيصها له لاحقًا، حيث تقدم Google أيضًا ميزة جديدة "تدوين ملاحظات لي"، والتي يمكنها التقاط الملاحظات وعناصر الإجراءات وتسجيل مقتطفات الفيديو، خلال الاجتماع، سيتمكن الحاضرون أيضًا من الدردشة بشكل خاص مع روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي من Google للاطلاع على تفاصيل الاجتماع.

وهناك أيضًا ميزة "ملخص حتى الآن" لاطلاع أي من المتأخرين على ما فاتهم، أما الميزات البارزة الأخرى هي خيار الترجمة في الوقت الفعلي لـ Google Meet، بالإضافة إلى اكتشاف الوجه الذي يمكنه الفصل بين العمال على نفس الشاشة، تتوفر أيضًا العروض التقديمية والرسوم البيانية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى المحتوى من Drive وGmail.

وقد وجد المتبنون الأوائل للبرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI، أن روبوتات الدردشة مفيدة بالفعل لمختلف مهام مكان العمل، ومع ذلك، فإن تقنية الذكاء الاصطناعي معرضة للأخطاء والهلوسة، الأمر الذي تسبب بالفعل في حدوث مشكلات لبعض الشركات.