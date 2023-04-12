الامارات | "حمدان التعليمية" تطلق برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين باستخدام أدوات "مقياس حمدان للموهبة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن إطلاق برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، والذي يهدف إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم وفق أسس علمية وضوابط منهجية، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات العلمية المتطورة والمقننة تُعرف بـ "مقياس حمدان للموهبة".

ويستهدف البرنامج الطلبة من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة في جميع إمارات الدولة، ويتم ترشيح الطلبة في البرنامج وفق آليتين تتمثل في الترشيح الذاتي حيث يقوم الطالب أو ولي أمره بتعبئة بياناته في البرنامج عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة أو من خلال الترشيح الجمعي وذلك بالتنسيق مع المدارس والمؤسسات. وقال الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور خليفة السويدي: "نطلق برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، ترسيخاً لدور المؤسسة في دعم ثقافة الموهبة والابتكار، ويعد البرنامج أول أداة علمية لاكتشاف الطلبة الموهوبين في الدولة والذي يأتي انطلاقاً من رؤية المؤسسة ومساعيها المتواصلة لتحقيق الريادة في اكتشاف الطلبة الموهوبين وتوفير الرعاية لهم وإشراكهم في برامج تناسب قدراتهم وميولهم العلمية ومهاراتهم".

وأضاف: "يتم من خلال البرنامج التعرف على الطلبة الموهوبين ودعمهم بتحديد نوع الموهبة ومستواها لتحديد حاجاتهم وتقديم الخدمات والبرامج التربوية المناسبة لهم. ويتم ذلك بتطبيق مجموعة من أحدث المعايير لتحديد مواهب ومهارات المرشحين تمهيداً لقبولهم في برامج المركز ورعاية مواهبهم، والتي تتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى دعم المتميزين ورعاية المواهب ودعم ابتكاراتهم وابداعاتهم في كافة المجالات وتأهيلهم لتحمل المسؤوليات المستقبلية في رفعة البلاد ومواكبة التطور والتغيير الايجابي وليساهموا في دعم مكانة دولة الإمارات العربية بوصفها مركزاً للابداع والابتكار والعلوم والتكنولوجيا". وذكر السويدي "تشمل أهداف البرنامج اكتشاف أكبر عدد من الطلبة الموهوبين في مجموعة واسعة من المجالات، وتحقيق المواءمة بين قدرات الطلبة الموهوبين ونوعية البرامج التي تناسبهم، بالإضافة إلى توعية أفراد المجتمع بأحدث الأساليب والممارسات المستخدمة في الكشف عن الطلبة الموهوبين".

وتستخدم الآلية المطبقة في اكتشاف الطلبة الموهوبين منظومة شاملة ومتكاملة تبدأ من عملية الترشيح وتستمر حتى يتم دمج الطلبة الموهوبين في البرامج الملائمة لقدراتهم.

وتتضمن منهجية التقييم المعتمدة في المقياس منهجية علمية تتفق مع المعايير الحديثة وتعتمد على قياس مجموعة من المهارات العقلية والقدرات الخاصة للطلبة الموهوبين.

وفي حالة اجتياز الطالب للمقياس، سيتمكن من المشاركة في برامج الموهوبين المتعددة والتي تشمل تخصصات التكنولوجيا والعلوم والرياضيات والهندسة وغيرها وذلك وفق الشروط والمعايير المطبقة في المركز. ولفت إلى أن مقياس حمدان للموهبة يمثل أحد أفضل وأحدث المقاييس العربية ومعترف به عالمياً وقد تم اعداده بواسطة فريق علمي متخصص في جامعات عالمية مرموقة في ألمانيا والمملكة العربية السعودية، حيث تم إعداده وفق أحدث النظريات العلمية وأفضل الممارسات العالمية في مجالات الموهبة.