الامارات | طيران الإمارات تدعم وقف المليار وجبة بـ 10 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت طيران الإمارات انضمامها إلى قائمة المساهمين في حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتبرعت طيران الإمارات بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة" التي تستهدف إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدول والمجتمعات المعنية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "التسابق إلى عمل الخير سمة أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وتجسيد لثقافة العطاء التي تعززها مبادرات الإمارات الإنسانية والخيرية حول العالم.. وتجسد حملة وقف المليار وجبة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في استدامة الخير من أجل صنع الأمل وتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للجميع".

وأضاف سموه: "أن دعمنا حملة وقف المليار وجبة تعبير عن رؤيتنا في تحسين حياة الفئات الأكثر حاجة، لا سيما في المجتمعات التي تخدمها الناقلة في جميع أنحاء العالم.. ونفخر في طيران الإمارات بالمشاركة في هذه الحملة التي تسعى إلى توفير شبكة أمان غذائي، وخصوصاً في الدول التي تواجه تحديات في مجال توفير الأمن الغذائي".

وتضاف جهود حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى سجل دولة الإمارات كمساهم فاعل في مواجهة أزمة الجوع العالمية، ودعم الجهود الدولية للتصدي للتحديات الإنسانية الملحّة على مختلف الأصعدة في المنطقة والعالم.

ويشكّل تبرع طيران الإمارات إضافة جديدة إلى مساهمات الدعم الكبيرة التي حصدتها حملة وقف المليار وجبة من الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال والأفراد وهيئات العمل الخيري والإنساني.

وتساهم حملة وقف المليار وجبة في استدامة العطاء والخير وفتح باب جديد من البذل أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني والأفراد القادرين على المساهمة في الحملة، الأمر الذي يرسخ ثقافة الوقف في المجتمع الإماراتي باعتباره إرثاً ثقافياً عربياً راسخاً ورافداً إنسانياً وتنموياً حضارياً، يتم ادخاره لمستقبل الأجيال ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال صناديق وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية والمجتمعية المختلفة.

يذكر أن حملة "وقف المليار وجبة" تستكمل سلسلة مبادرات إطعام الطعام التي كان قد أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة، بدءاً بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة، وحملة مليار وجبة في رمضان 2022.