الامارات | بلدية أبوظبي تدعو إلى عدم ممارسة الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة في المناطق السكنية العمالية و الصناعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت “بلدية مدينة أبوظبي” جميع ملاك حق الانتفاع في المناطق السكنية العمالية، والأراضي الصناعية و المستثمرين فيها إلى عدم ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتخصصة التي تتطلب تراخيص صناعية و ضوابط و اشتراطات محددة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الدائرة وذلك امتثالا للقوانين واللوائح التي تنظم ممارسة هذه الأنشطة، حفاظا على السلامة و الصحة العامة في الإمارة.

جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي نظمها مركز البلدية الفرعي – مصفح، و استمرت 6 أيام متواصلة لتشمل جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاصات المركز، تأكيداً على تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الملاك و المستثمرين تجاه الامتثال للقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية وتقنين هذه العملية بشكل يتطابق مع متطلبات النظم الرسمية.

و أكدت الحملة التي نفذت على محورين (الزيارات الميدانية – الرسائل الإلكترونية) عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البلدية الإلكترونية) أهمية الالتزام بالاشتراطات المعمول بها في إمارة أبوظبي، وعدم ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مرخص أو غير مستوف للاشتراطات الخاصة به في المناطق الصناعية .

تم ضمن الحملة إرسال المئات من الرسائل النصية التوعوية، إلى جانب الزيارات الميدانية المباشرة للمنشآت، وذلك بهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع جميع شرائح المجتمع، وتقديم إرشادات توعوية بشأن الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة، و توعية أفراد المجتمع عن أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر العام.

ونوهت البلدية إلى أن ممارسة الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة يضع ممارسيها تحت المساءلة القانونية.