انت الان تتابع خبر عبر العراق.. أردوغان يعلن عن ممر تجاري بين تركيا والسعودية والامارات والان مع التفاصيل

والتقى أردوغان اليوم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة 18 لقادة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات إقليمية ودولية.

وفي سياق متصل أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.