الامارات | 50% خصم لدارسي الماجستير والبكالوريوس من حاملي بطاقة "سند"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وكلية الأفق اتفاقية مزايا بطاقة سند، وهي بطاقة مصرفية أصدرتها الدائرة بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، تمكن كافة منتسبيها من مستحقي الضمان الاجتماعي والبالغ عددهم 15 فئة تندرج تحت 5 مجموعات، هي "دعم العجز المادي" و"دعم الرعاية الصحية"، و"دعم المرأة" و"دعم رعاية الطفولة"، والمجموعة الأخيرة هي "دعم ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة" من الحصول على مزايا وخصومات تقدم من قبل الشركات والمؤسسات المساهمة.

وبحسب الاتفاقية، تمنح كلية الأفق الجامعية نسبة 35-50 % خصماً للراغبين بدراسة البكالوريوس، و15-50% للراغبين بدراسة الماجستير من كلية إدارة الأعمال وكلية الحوسبة، لحاملي بطاقة سند من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الدائرة أن الهدف من بطاقة "سند" - منذ انطلاقها في العام 2017- هو المساعدة في شراء وتوفير الاحتياجات والأغراض التي يحتاجها مستفيدين خدمات الدائرة، وتحسين مستوى العيش الكريم لتلك الفئات.

ووقع الاتفاقية مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية حصة الحمادي، ونائب رئيس كلية الأفق الجامعية الدكتور ديباك كارلا ممثلا لكلية الأفق الجامعية. وتحرص دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، على زيادة عدد الجهات المساهمة بناء على توقيع اتفاقيات بين الدائرة مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، لمنح المستفيدين من خدماتها الحصول على خيارات متنوعة ومزايا وخصومات على الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة.

وتعد "سند" بطاقة مصرفية تم إصدارها بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، تمكن منتسبي الدائرة الخدمات الاجتماعية من مستحقي الضمان الاجتماعي من الحصول على المساعدات الاجتماعية الشهرية، كما تتيح لهم الحصول على مزايا وخصومات تقدم من قبل الشركات المساهمة ويمكن لذوي المستفيدين منها أو من ينوب عنهم استخدامها، لاسيما أن أصحاب البطاقة قد يكونون من فئة كبار السن أو طريحي الفراش أو الأطفال أو فئة المعاقين، وغيرها من الفئات ممن يتعرضون لظروف اجتماعية.