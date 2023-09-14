الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سلطان راشد علي الشامسي مستشاراً في ديوان الرئاسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بتعيين مستشاراً في ديوان الرئاسة بدرجة وزير سلطان راشد علي الشامسي.

وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

