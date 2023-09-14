الامارات | إلغاء ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلغاء ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة، بسبب مخالفتهما الالتزامات والضوابط.

ويأتي الإجراء في إطار الجهود المستمرة التي تتخذها الوزارة لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالتشريعات النافذة بهذا الشأن.

وقالت إن المكتبين الملغى ترخيصيهما هما «مركز شما المهيري لخدمات العمالة المساعدة» - إمارة دبي، و«مركز البرق لخدمات العمالة المساعدة ذ.م.م» - إمارة عجمان، موضحة أنهما ارتكبا مخالفات قانونية صريحة، الأمر الذي استدعى إلغاء ترخيصيهما، وإلزام صاحبيهما تسوية أوضاع العاملين لديهما، وإلزامهما الوفاء بالتزاماتهما كل تجاه العاملين وأصحاب العمل (للعمالة المساعدة)، بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ إلغاء ترخيصيهما، مشيرة إلى إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة، يثبت ارتكابه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة، انطلاقاً من الالتزام بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وأضافت أن «مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة تعمل في ضوء رقابة الوزارة، وبموجب ضوابط وأنظمة محددة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين عبر باقات الاستقدام المعتمدة من الوزارة، التي تتميز بسقف سعري موحد، بحسب كل باقة وتلبيتها متطلبات وحاجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة». ودعت الوزارة المتعاملين للتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 للإبلاغ عن أي ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والرجوع لموقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae للاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة من الوزارة، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.