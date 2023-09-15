الامارات | محمد بن راشد ينشئ «مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بإنشاء «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية».

كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيساً أعلى للمؤسسة.

وتهدف المؤسسة الجديدة إلى تعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية في إبراز أهمية قطاعي التعليم والطب، والعمل على نشر ثقافة الموهبة والابتكار والتميز والجودة في هذين القطاعين، والإسهام في تعزيز جودة ومستوى الأداء والإبداع في المؤسسات التعليمية والطبية على الصعيدين المحلي والدولي، وما يرتبط بها من العناصر والمكونات ذات الصلة، بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك الإسهام في إنشاء ودعم مراكز وبرامج الابتكار والموهبة والبحث العلمي.

كما تهدف المؤسسة إلى دعم مسارات الموهبة والموهوبين، وبناء قدراتهم، وتوفير البيئة الحاضنة لتنمية مواهبهم ورعايتها واستثمارها، واستحداث برامج مخصصة لهم، وتشجيع البحث العلمي في مجال التميز والموهبة، خصوصاً البحوث ذات الأولوية الوطنية، وتشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين والمتميزين والباحثين، وتكريم أصحاب الإنجازات من الأفراد والجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بقطاعي التعليم والطب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكل من يقدم بحثاً متميزاً يخدم المجتمع ويثري البحث العلمي، إضافة إلى دعم استدامة التميز في المجالات ذات العلاقة بعمل المؤسسة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

إلى ذلك أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتشكيل مجلس أمناء «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية»، برئاسة حميد محمد القطامي، وعضوية الدكتور جمال محمد المهيري نائباً للرئيس، وعوض صغير الكتبي، والدكتور خليفة علي السويدي، والدكتور أحمد عيد المنصوري، والدكتور سليمان محمد الحمادي، وعيسى الحاج خادم الميدور، وعبدالله سعيد باليوحة، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة.

ونص القانون على أن يكون لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية - في سبيل تحقيق أهدافها - عدد من المهام والصلاحيات منها: رعاية ودعم السياسات العامة الهادفة إلى تطوير التعليم والطب، والأبحاث العلمية والطبية، والتقارير المتخصصة في مجالات التميز التعليمي والطبي والموهبة والابتكار، ورعاية المشروعات الإبداعية، والمشاركة في تعزيز مفهوم التميز والموهبة والابتكار، من خلال توفير المنح الدراسية وبرامج التنمية البشرية، والدراسات المتخصصة والمنصات الإلكترونية.

كما تختص المؤسسة بتصميم وإدارة برامج ومراكز ومختبرات متطورة في مجال التميز التعليمي والطبي والموهبة والابتكار، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهدافها، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، ومواكبة المستجدات المعرفية، وتوفير فرص تعليمية للمبدعين، وإبراز جهود الدولة في هذه المجالات، وتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل، والبرامج المتخصصة والترجمة والنشر، في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.

ونص القانون على أن تختص المؤسسة بتصميم واستحداث الجوائز المحلية والإقليمية والدولية في المجالات المتعلقة بعملها، وتكريم المؤسسات والأفراد الذين يقومون بخدمات تعليمية وطبية تطوعية، في سبيل رفع المعاناة عن الذين يتعرضون للكوارث الطبيعية والحروب المدمرة والأوبئة والمجاعات، ونشر البحوث العلمية والطبية، وتفعيل التواصل بين العلماء والأطباء في دولة الإمارات والمراكز البحثية والعلمية والطبية العالمية للاستفادة من خبراتها.

ووفقاً لهذا القانون، يكون لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية رئيس أعلى، يتم تعيينه بمرسوم يُصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويتولى القيام بالمهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون والنظام الأساسي للمؤسسة، كما يضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة مديراً تنفيذياً يتم تعيينه بقرار من الرئيس الأعلى بناء على توصية مجلس الأمناء. وحدد القانون اختصاصات المدير التنفيذي للمؤسسة، ومواردها وسنتها المالية. ونص القانون على أنه اعتباراً من تاريخ العمل به، تُنقل إلى مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، المهام والاختصاصات كافة المنوطة بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

كما تُنقل إلى المؤسسة، ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال العائدة، وموظفو جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بما في ذلك المخصصات المالية المرصودة لهؤلاء الموظفين، مع عدم المساس بحقوقهم المكتسبة. وتحل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية محل جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في كل ما لهاتين الجهتين من حقوق وما عليهما من التزامات.

• المؤسسة تتولى رعاية المشروعات الإبداعية في التعليم والطب لتوفير المنح الدراسية وبرامج التنمية البشرية والدراسات المتخصصة والمنصات الإلكترونية.

• المرسوم نقل المهام المنوطة بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز إلى المؤسسة.

• المؤسسة الجديدة تدعم السياسات العامة الهادفة إلى تطوير الأبحاث العلمية والطبية.

• المؤسسة تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية في إبراز أهمية قطاعي التعليم والطب، ونشر ثقافة الابتكار والتميز والجودة فيهما.

• المؤسسة ستكرّم أصحاب الإنجازات من الأفراد والجامعات ومراكز البحوث الطبية محلياً ودولياً.