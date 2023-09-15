الامارات | بلدية دبي تطلق منظومة ذكية لأعمال البناء والمنتجات الاستهلاكية وأكشاك الحدائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم بلدية دبي إطلاق المرحلة الأولى من منظومة رقمية جديدة تتعلق بأعمال تشييد المباني في أكتوبر المقبل، حيث تعكف على تطوير تجربة رقمية سهلة ومتكاملة للمتعاملين أثناء عملية تشييد مبنى في دبي، وتوفير منصة موحدة لجميع خدمات البناء، وهي «منصة البناء في دبي»، مع التركيز في المرحلة الأولى على المالك أو المطوّر العقاري.

وتتضمن التجربة جميع مراحل البناء، بدءاً من الحصول على قطعة الأرض وتصميم المبنى والحصول على رخصة البناء، ومن ثم الإنشاء والإنجاز وإشغال المبنى والصيانة والتعديلات وانتهاءً بالهدم. وتشمل خطط البلدية إطلاق منظومة رقمية جديدة تتعلق بنظام التذاكر والبوابات الذكي في الحدائق التابعة لها، مع تقديم مميزات إضافية للزوار، مثل: توفير أكشاك الشراء الذاتي لتذاكر الحدائق، وخيارات دفع باستخدام Apply pay والهاتف المحمول وغيرها.

حلول تكنولوجية

وتشمل خطط التطوير زيادة استخدام حلول التكنولوجيا الناشئة بنسبة 70٪ من إجمالي خدماتها، وأتمتة العمليات اليدوية بنسبة 100٪، وتوفير خدمات استباقية، وتقليل وقت وخطوات تقديم الخدمة بنسبة 15٪، مثل استخدام إنترنت الأشياء في تحسين عمليات إدارة خدمات المدينة الحيوية، وكشف التسرب وحالات الكسر عبر شبكات المياه المعاد تدويرها، التي تتم الاستفادة منها في مشاريع مختلفة على مستوى الإمارة، فضلاً عن إدارة وتشغيل محطات ضخ محطات معالجة الصرف الصحي.

كما تعكف البلدية على تطوير تجربة المتعامل فيما يتعلق بخدمات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية من خلال تحسين تجربة مستوردي الأغذية والمنتجات الاستهلاكية بإعادة تصميم 15 خدمة مرتبطة بممارسة الأعمال والاستيراد والتصدير.

وتعمل بلدية دبي حالياً على الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة في مجالات خدمة الجمهور، والمؤسسة الذكية، وإدارة البيانات، عبر استخدام نظام إدارة علاقات المتعاملين CRM، حيث يشمل هذا النظام إدارة كل العمليات المرتبطة بالمتعاملين من استفسارات وبلاغات وطلبات خدمة، بالإضافة إلى الشكاوى، كما أنه مرتبط تقنياً مع نظام الموظف الافتراضي (فارس)، الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي.

منصات موحدة

وجرى العمل على إتاحة خدمات الأفراد على منصة «إماراتي» وتطبيق «دبي الآن»، التابع لهيئة دبي الرقمية، تنفيذاً لسياسة خدمات 360 في استخدام المنصات الموحدة في الإمارة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لمركز الاتصال، وتكامل أنظمة الخدمات المشتركة مع الجهات الأخرى. كما تم توفير خدمة جديدة تمكن مُلّاك الأراضي من سهولة الوصول والاستعلام عن بيانات الأراضي المسجلة باسمهم، ومعرفة كل التفاصيل عنها مع إمكانية مشاركة المستندات الخاصة بها.

واستحدثت البلدية خدمة التدقيق الآلي والذاتي لمجموعة من اشتراطات لوائح البناء وفق كود دبي للبناء، باستخدام تقنيات تصميم نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للمباني، أو ما يعرف بـ«نمذجة» معلومات البناء وتطوير ونشر معايير قياسية خاصة بها، ما يسهم في تحسين جودة تصميم المباني، وتقليل الوقت اللازم للتدقيق اليدوي من قبل مهندسي البلدية، وإدخال بيانات المباني من قبل الاستشاريين، وبالتالي إصدار رخص البناء بشكل أسرع، وموثوقية أعلى.

خدمات رقمية وذكية

وتواصل بلدية دبي تعزيز خدماتها الرقمية والذكية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز الابتكار، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري: إن «البلدية تسعى إلى دعم وتعزيز التحوّل الرقمي في إمارة دبي، بإطلاق خدمات رقمية وذكية ذات خصائص متقدمة تستهدف مجالات وتخصصات عمل البلدية، وتوفير حلول ذكية ومتكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، ورفع جَودة الخدمات المُقدمة لهم، وتختصر الوقت والجهد عليهم، وتلبي احتياجاتهم بأسلوبٍ فعال، حرصاً منّا على الإسهام في تعزيز مسيرة التنمية في دبي وترسيخ مكانة الإمارة وتنافسيتها وريادتها العالمية في المجال الرقمي».

وتابع: «في إطار أهدافها وخططها للتحول نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي في كل قطاعاتها وخدماتها، تقوم بلدية دبي بتنفيذ مبادرات عدة تخدم استراتيجية التحوّل الرقمي، وملفات أخرى حيوية، منها ملف الخدمات الإسكانية، وملف التقنيات المستقبلية ومشاركة البيانات، وهي ملفات تهدف في مجملها إلى تحسين تجربة المتعاملين وإسعادهم».

• إدارة طلبات الخدمة وعمليات المتعاملين بالذكاء الاصطناعي