الامارات | استشارة قانونية .. كيف تتصرف المطلقة إذا رفض الأب تجديد إقامة أطفاله ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

ورد استفسار من قارئة ، تقول فيه :

أنا مطلقة وابنتي الآن بالثانوية العامة وقام الأب قبل أشهر بإلغاء إقامتها ، وعندما أردت إصدار إقامة لها علي كفالتي، رفضت معاملتي، لأنه لا يوجد لدي عدم ممانعة من الأب الذي يرفض منحها .. والقاضي يرفض تحويل الملف إلي لأكون كفيلتها.. وأخشى ضياع السنة الدراسية عليها ..فماذا أفعل ؟



الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

طالما هناك ملف تنفيذ شرعي تتقدمي بطلب لقاضي التنفيذ بالزام الأب بتعديل وضع البنت بالدولة واصدار اقامة لها على كفالته وتجديدها بصفة دورية وحال عدم الالتزام يتم تغريمه غرامة يومية لحين تنفيذ قرار القاضي مع تحميله كافة الغرامات المترتبة على الغاء الاقامة وعدم تعديل الوضع لحين تمام التنفيذ



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