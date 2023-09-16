الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشب حريق في منزل مرهون لدى البنك وكان يحتوي على مقتنيات ثمينة ضاعت بسبب الحريق، فما مسؤولية شركة التأمين، في ظل أن المنزل مؤمن عليه بمقتنياته؟

بدايةً يجب أن نعلم أن المؤمن في هذه الحالة مسؤول عن الأضرار الناشئة عن الحريق وغيره من أي حوادث حتى لو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير، وغيرها من الأسباب المباشرة للحريق.

وتشمل المسؤولية الأضرار التي تلحق بالأغراض المؤمن عليها التي ربما تتلف أو تضيع أثناء عمليات المكافحة أو الإنقاذ، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.

ويكون المؤمن مسؤولاً عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد بشرط ألا يحدثها عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك، كما يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن الحريق لو شب نتيجة عيب في المكان أو الغرض المؤمن عليه.

والتأمين من الحريق يُعقد على منقولات المؤمن له جملة بشرط أن تكون موجودة أثناء وقوع الحادث، ويمتد أثره إلى الأغراض المملوكة لأعضاء أسرة المؤمن له، والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا يعيشون معه.

وإذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن أو غيره من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين، فإذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤمن ولو بكتاب مسجل فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين.