الامارات | ضبط 43 مستحضر تجميل مخالفاً للمواصفات في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها نفذت 3132 زيارة تفتيشية على صالونات التجميل في الإمارة منذ بداية العام الجاري، فيما ضبطت 43 منتجاً خاصاً بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية مخالفة للمواصفات، حيث تم منع تداولها في أسواق الإمارة.

وأوضحت مديرة إدارة الصحة والسلامة في البلدية، الدكتورة نسيم محمد رفيع، لـ«الإمارات اليوم» أن مفتشي البلدية نفذوا 3132 زيارة تفتيشية على صالونات التجميل في الإمارة منذ بداية العام الجاري، للتأكد من التزامها جميع الضوابط والاشتراطات المنظمة لها، المحددة من قبل البلدية.

ولفتت إلى أن أبرز النقاط التي يتم التركيز عليها خلال عملية التفتيش على الصالونات يتمثل في التأكد من شهادات الصحة المهنية لمقدمي الخدمة، ونظافة الأدوات المستخدمة في التعامل مع الزبائن وتعقيمها، كذلك التأكد من سلامة المنتجات التي يتم استخدامها داخل الصالون، إضافة إلى فحص جودة المياه، والالتزام بتنظيف خزانات المياه وتطهيرها، إضافة إلى التأكد من جودة الهواء الداخلي، والالتزام بسلامة وتنظيف أنظمة الهواء الداخلي. وذكرت أن مستحضرات التجميل والعناية الشخصية المخالفة بلغت 43 منتجاً، تم ضبطها في 105 مؤسسات منذ بداية العام الجاري، من أصل 9205 مؤسسات، وقد تمت مخالفة تلك المؤسسات بحسب اللوائح والقوانين، ومُنِعَ تداول المنتجات المخالفة في الأسواق.

وأضافت: «تتعدد أسباب حظر المنتجات مثل احتوائها على مواد محظورة أو غير مسموح بها، أو عدم مطابقة المنتج لضوابط واشتراطات سلامة المنتجات المعتمدة».

وتمت تغطية جميع المؤسسات ذات العلاقة بالصحة والسلامة، التي تخضع لرقابة البلدية، ضمن البرامج الرقابية المحددة خلال 2023، وحسب خطط العمل الموضوعة في نظام التفتيش الذكي، لضمان الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة.

وأكدت البلدية أنها تخضع كل المستحضرات الخاصة بالتجميل للتفتيش الروتيني والعشوائي، سواء عبر المنافذ الحدودية أو في الأسواق، لضمان حماية وسلامة المستهلك، وحماية الأسواق من الغش التجاري، فيما يتم إتلاف البضائع المقلّدة، ومخالفة الجهة التي تتداولها.