الامارات | شرطة دبي تطلق مبادرة «دعم تجار حتا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، مبادرة «دعم تجار حتا»، الهادفة إلى إشراك الشباب في إنشاء وإدارة المشروعات، ومنحهم فرصاً تعاقدية مع القطاعين العام والخاص، ودعم وتسويق منتجاتهم. جاء ذلك خلال اجتماع القيادة العامة لشرطة دبي مع تجار حتا، في مركز حتا المجتمعي.

وأكد نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، المقدم عبيد الشامسي، أن شرطة دبي مهتمة بدعم وتمكين روّاد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق مبادرة «دعم تجار حتا»، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتوفير مزtايا وحوافز لهذه المشروعات ودعم منتجاتها وخدماتها.

وقدم نبذة تعريفية عن المبادرة التي تهدف إلى دعم التجار، من خلال دعم وتسويق منتجاتهم وزيادة الفرص التعاقدية مع القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المستفيدين من المبادرة، تجار المشروعات المنزلية ورخص الانطلاقة والرخص الممنوحة من قِبل مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الخطة التأهيلية

بدورها، قالت رئيسة قسم خدمات المورّدين، هدى عبدالكريم، إن «المبادرة سيتم تنفيذها من خلال العديد من الفعاليات، منها: فعاليات تحدي دبي للياقة، ومهرجان تراث حياة البادية، واحتفالات اليوم الوطني، ومهرجان حتا للعسل، وليالي حتا التراثية، وفعاليات مهرجان دبي للتسوّق، والعيد في دبي، ومهرجان الأضواء، وحتا هيلز للجري، وسباق حتا للترايثلون».