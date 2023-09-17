الامارات | شركة تطالب بـ 45 ألف درهم تعويضاً عن «دراسة جدوى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت شركة خاصة تعمل في تموين المركبات المتنقلة بالمواد الغذائية، دعوى قضائية في محكمة عجمان الاتحادية تطالب فيها بفسخ عقد مبرم بينها وبين شركة خاصة تخلفت عن تقديم خدمات إعلامية واستشارات المشاريع، مع إلزامها بدفع قيمة العقد المبرم البالغة 25 ألف درهم، إضافة إلى 20 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي، ليصبح مجموع المبلغ الذي تطالب به الشركة المدعية 45 ألف درهم. وذكرت المدعية في أوراق الدعوى أنها تعاقدت مع المدعي عليها على أن توفر لها ملخصاً تنفيذياً لأعمال إدارة مشروع عائد لها ودراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم الكلفة التشغيلية والإجمالية للمشروع مقابل 25 ألف درهم سددته لها بموجب ثلاثة سندات قبض، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تنفذ التزامها.

وبعد النظر في الدعوى، قررت المحكمة، فسخ العقد المبرم وإلزام المدعى عليها برد 15 ألف درهم للمدعية مع الفائدة القانونية 9%، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.