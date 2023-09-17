الامارات | «الشارقة للضمان الاجتماعي» يتيح فرصة شراء مدة الخدمة بالتقسيط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي عن إمكانية شراء مدة الخدمة الاعتبارية للموظفين من المؤمن عليهم، وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2018، بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، والذي يتماشى مع رؤية القانون وسياسات عمل الصندوق في العمل على تحسين حياة الموظفين وتقديم فرص إضافية لزيادة معاشاتهم. وأشار الصندوق إلى أنه يُسمح بشراء مدة الخدمة الاعتبارية للموظف (المؤمن عليه) بعد أن يكمل 20 سنة من الخدمة الفعلية على الأقل، بتحمل حصته الشهرية وحصة صاحب العمل من كلفة الخدمة المراد شراؤها وفقاً للراتب الحالي في تاريخ طلب الشراء.

وأوضح الصندوق أن الإجراءات لشراء مدة الخدمة الاعتبارية تضمن خمس خطوات في تسديد دفعة مقدمة تعادل 50% من إجمالي تكاليف الشراء، ثم دفع البقية على شكل أقساط شهرية لا تقل عن ربع راتب حساب الاشتراك، مع مراعاة عدم تجاوز مدة التقسيط خمس سنوات أو بلوغ الموظف سن الإحالة إلى التقاعد أيهما يحدث أولاً، وأهمية تقديم إقرار يفيد بقبول (المؤمن عليه) خصم أقسام كلفة الضم من راتبه الشهري. ومن بين تلك الخطوات أنه في حال عدم سداد (المؤمن عليه) لكامل كلفة الشراء قبل انتهاء خدمته، يتم احتساب المدد المشتراة بناءً على المبالغ المسددة فعلياً، فيما يستمر تحصيل بقية أقساط كلفة الشراء من معاشات المستحقين في حال وفاة الموظف قبل تسديدها بالكامل. يُشار إلى أن المدة المسموح بها لشرائها لا تزيد على خمس سنوات للمؤمن عليه، ويقصد به الرجل، و10 سنوات للمؤمن عليه ويقصد بها المرأة.