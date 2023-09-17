الامارات | دعم تأمين الاستثمارات لبناء نظم غذائية عالمية مستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف (COP28)، مريم بنت محمد المهيري، أن أحد أهداف دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه على مدار أسبوعين من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، هو «التركيز على التمويل المناخي الشامل وإعادة تنظيم التمويل المناخي وزيادته، حيث تحرص الإمارات على مساعدة الدول في تأمين الاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية مستدامة، ومكافحة تغير المناخ». وقالت المهيري خلال مشاركتها في منتدى النظم الغذائية الإفريقية الذي اختتم فعالياته أخيراً في العاصمة التنزانية دار السلام، إن رئاسة مؤتمر «COP28» تؤمن بأن طرق تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ تستوجب التعامل مع النظم الغذائية والعمل المناخي. وأشارت إلى نجاح البرامج متعددة الأطراف التي تقودها الإمارات مع شركائها العالميين، بما في ذلك «تحالف القرم من أجل المناخ»، و«مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها بالتعاون مع الولايات المتحدة، بهدف دعم وزيادة الاستثمار في الزراعة الذكية.