الامارات | شركاء «الإعلام العربي»: الحدث منصة مثالية لاستشراف مستقبل الإعلام في المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، عن شركاء الدورة الـ21 للمنتدى التي ستعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يومي 26 و27 سبتمبر الجاري. وتضم قائمة الشركاء المميزين للمنتدى هذا العام: غرف دبي (الشريك الرئيس)، ومجموعة إينوك (شريك الطاقة)، وبنك الإمارات دبي الوطني (الشريك المصرفي).

وتعقد فعاليات الحدث الأهم من نوعه على خارطة الإعلام العربي في مدينة جميرا في دبي، بمشاركة نخبة من الساسة وصناع القرار والمسؤولين في القطاع الإعلامي على المستوى العربي والعالمي، إلى جانب قيادات كبريات المؤسسات الإعلامية وأبرز الإعلاميين والصحافيين والمفكرين والكتاب، بحضور أكثر من 3000 من رموز العمل الإعلامي والمعنيين به في المنطقة والعالم.

وأكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المري، أن تعاون المؤسسات الوطنية في دعم الحدث يؤكد توافق الرؤى حول أهمية دور الإعلام وأثره في خدمة المجتمعات العربية، وتعزيز توجهات التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم العربي، وإسهامه في رصد الفرص والمساعدة على تجاوز التحديات، وصولاً إلى صورة المستقبل الذي يكفل الاستقرار والسعادة لشعوب المنطقة.

وأضافت: «تمر صناعة الإعلام في العالم بتحولات جذرية، أصبحت تضع على كاهل مؤسسات الإعلام العربية مسؤولية كبيرة تجاه ضرورة المسارعة إلى إيجاد الأطر التي تكفل لها مواكبة تلك المستجدات، والتي يشكل جانب كبير منها صورة إعلام المستقبل، بما يستدعيه ذلك من ضرورة تعزيز الحوار للتوصّل إلى أفضل التصورات التي تكفل تحقيق الهدف الاستراتيجي ووضع حلول للتحديات التي قد يواجهها القطاع جراء التحولات المحيطة».

وأكد شركاء المنتدى أهمية تضافر الجهود من أجل تفعيل رسالة منتدى الإعلام العربي، على اعتباره منصة مثالية لبناء مستقبل الإعلام في المنطقة، عبر تبادل الخبرات والرؤى حول كيفية النهوض بالمشاركة الإيجابية للمؤسسات الإعلامية في دعم جهود التطوير والتنمية الشاملة في المنطقة، وتقديم خدمات إعلامية نوعية تلاقي تطلعات مجتمعاتها.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي عبدالعزيز عبدالله الغرير: «تحرص غرف دبي على مواصلة دورها شريكاً دائماً وقوياً لقطاع الإعلام، وتعمل في سبيل ذلك على مشاركة وسائل الإعلام أهم التقارير المعنية بغرف دبي وذات التأثير الكبير في مجتمع الأعمال العالمي، سعياً إلى الإسهام في تقديم الرؤى الهادفة إلى دفع النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتأكيد احتضانها بيئة أعمال داعمة ومتطورة»، لافتاً إلى أن غرف دبي تؤكد التزامها بتعزيز القدرة التنافسية للمشهد الإعلامي في المنطقة، ودعم تبنّي المفاهيم الإعلامية الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» سيف حميد الفلاسي: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمستقبل مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها دبي على جميع المستويات، وفي إطار دعم (إينوك) للدور الإيجابي الذي يسهم فيه الإعلام في نقل الصورة الكاملة لحركة التنمية الفاعلة التي تشهدها دولة الإمارات، والأثر الفعّال لقطاع الطاقة في دعم جهود التنمية، يسعدنا التعاون والشراكة مع نادي دبي للصحافة الذي يتمتع بمكانة مرموقة بين الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحافية الإقليمية والدولية».

بدوره قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام عبدالله القاسم: «منتدى الإعلام العربي يمثل منصة عربية مثالية لمواكبة التطلعات المستقبلية لواقع الإعلام في المنطقة، إذ يجمع هذا الحدث الإقليمي البارز سنوياً في دبي، قادة وصناع الإعلام لمناقشة مستقبل القطاع عربياً، وأهم المتغيرات ذات التأثير المشترك التي تشهدها المنطقة».

ويحظى المنتدى ضمن دوراته المتعاقبة برعاية ودعم كبريات المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، لتسليط الضوء على مستقبل الإعلام العربي وسبل تطويره، ومن هذه المؤسسات هذا العام على سبيل المثال: مؤسسة دبي للإعلام، وشركة أبوظبي للإعلام، ومجموعة قنوات MBC وقناتا العربية والحدث، وقناة «سكاي نيوز عربية»، وتلفزيون الشرق للأخبار، وقناة ومنصة «المشهد»، وشبكة قنوات «سي بي سي» المصرية، ومؤسسة الأهرام، وصحيفة أخبار اليوم، وصحيفة «اليوم السابع» المصرية، وصحيفة هسبريس المغربية وصحيفة البيان، وصحيفة الإمارات اليوم، و«دبي بوست» (شريك الإعلام الرقمي)، وصحيفة الاتحاد، وصحيفة «الخليج»، وصحيفة الوطن، وصحيفة «عرب نيوز» السعودية، وشبكة الإذاعة العربية، و«إذاعة الأولى» وقناة العربية من تلفزيون الصين الدولي (سي جي تي إن)، كشركاء إعلاميين للمنتدى.