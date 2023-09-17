الامارات | الإمارات أكبر موطن للمها العربي في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد دولة الإمارات موطناً لأكبر عدد من المها العربي في العالم، حيث تحتضن أكثر من 6900 رأس منها، وتواصل العمل على حمايتها. فبعد انقراض المها العربي في السبعينات، أطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برنامجاً ناجحاً للحفاظ على هذا النوع، حاز إشادة وتقدير العالم.

وتعد محمية المها العربي في منطقة الظفرة البالغة مساحتها نحو ستة آلاف كيلومتر مربع إحدى أكبر المحميات الطبيعية في الدولة. وقد أظهر المسح الجوي الأخير للمحمية نجاح برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي الذي انطلق عام 2007، في زيادة أعداد المها داخلها بنسبة تصل إلى 22%.