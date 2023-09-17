الامارات | حاكم الشارقة: توفير السكن الملائم للأسرة الإماراتية يدعم استقرارها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن توفير السكن الملائم والآمن للأسرة الإماراتية، جزء رئيس من مشروع سموّه في تكوين الأسرة في المجتمع، من خلال دعم استقرارها وتوفير كل احتياجاتها لعيش حياة كريمة مستقرة، وتسهم في تحقيق الأمان الأسري وتربية الأبناء بكل ما هو صالح.

جاء ذلك خلال تدشين سموّه، صباح أمس، المرحلة الأولى من «مجمع الساف السكني» بمدينة كلباء، الذي يتضمن 151 مسكناً بكلفة إجمالية تبلغ 122 مليون درهم، وعلى مساحة 417 ألف متر مربع.

وقال صاحب السموّ حاكم الشارقة: «مشروع الإسكان جزء من برنامج تكوين الأسرة والعمل على إيجاد سُبل الراحة والطمأنينة والمكان الآمن، والأمان للعائلة ليس فقط من ضرر الآخرين، وإنما أيضاً الأمان في رزقها وعبادتها وانتمائها لمجتمعها، التكوين الجديد في مدينة كلباء ليس فقط إسمنت وحديد، وإنما تكوين للأسرة».

وأوضح سموّه أن «العمل على تكامل أجزاء تكوين الأسرة، الذي يشتمل على التربية، وفيها تقع المسؤولية الأكبر على الأب والأم، فلديهما ما لا يستطيع أحد التعويض عنه كالحنان والدفء والأمان الذي يحتاجه الابن، إضافة إلى دور الحضانة، والجامعات والمدارس وغيرها، وتوفير مختلف الطرق والوسائل التي تعزز من الإيمان والقيم الصالحة، كانتشار المساجد والمؤسسات المعنية بالأطفال والناشئة والفتيات، وكل ذلك يوفر جزءاً من التربية والتأسيس الصحيح للأسرة». وأشار سموّه إلى أن الوظيفة ركيزة أساسية للأسرة، مؤكداً على العمل على إيجادها وتوفيرها، بما يعزز من ترابط واستقرار الأسرة، وقال سموّه: «نتمنى أن يكون أبناء كلباء آمنين في رزقهم لا يرتحلون مسافات طويلة، لأن هذه المسافات تعرض الإنسان للخطر، وتضيع عليه الوقت والرجوع إلى أهله، ولن يكتمل برنامجي إلا بإيجاد هذه الوظائف». وأشار سموّه إلى أن «مجمع الساف» توافرت فيه كل الخدمات والمرافق والبنية التحتية، موجهاً سموّه بالعمل على تطوير مختلف الخدمات في منطقة الغيل، كالصرف الصحي والطرق والزراعة والمظاهر الحضرية، مؤكداً سموّه استمرار تطوير المناطق واحدة تلو الأخرى باختلاف احتياجات كل منطقة، سواء في إحلال المساكن أو المباني، أو توفير البنية التحتية لتصبح كل مناطق كلباء متطورة.

ويتضمن المجمع مساكن متنوّعة التصميم، حيث يوفر ثلاثة نماذج هي: التصميم الإسلامي والمحلي والحديث، ويضم كل مسكن خمس غرف بمساحة 322 متراً مربعاً، كما استغرق العمل على إنجاز المرحلة الأولى من المجمع 18 شهراً، ومن المتوقع تسليم المرحلة الثانية في نهاية فبراير المقبل. كما يضم المشروع حديقة عامة لقاطني المجمع ومختلف الخدمات الأخرى، إضافة إلى اكتمال أعمال الطرق وتمديدات الكهرباء والغاز والصرف الصحي، ما يجعل «مجمع الساف» متكامل الخدمات.

تدشين المرحلة الثانية للبنايات التجارية في مدينة كلباء

أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن «المشروعات التنموية في مدينة كلباء مستمرة ومتواصلة، لتشمل المباني والطرق والبنية التحتية وغيرها، في إطار النهضة العمرانية لتطوير المنطقة، وتوفير الخدمات والمصادر المتنوّعة للدخل الاقتصادي، ما ينعكس على الارتقاء بها وجعلها منطقة جاذبة».

جاء ذلك خلال حضور سموّه، صباح أمس، حفل تدشين المرحلة الثانية للبنايات التجارية وتسليم شهادات الملكية ومفاتيح بنايات مشروع «سهيلة كلباء» لمُلّاكها من المواطنين، وبارك سموّه لأصحاب البنايات البالغ عددها 41 بناية سكنية تحتوي على شقق سكنية ومحال تجارية، متمنياً سموّه لهم التوفيق والسداد. وأوضح صاحب السموّ حاكم الشارقة، أنه «استحقاقاً لمُلّاك البنايات الذين توقفت إيرادات أملاكهم خلال فترة إعادة بناء البنايات، بسبب أعمال مشروع الحكومة في تطوير المدينة، سيُعوّض صاحب كل بناية بـ150 ألف درهم عوضاً عن الإيراد المتوقف خلال السنوات الأخيرة»، مؤكداً سموّه أن هذا المبلغ هو حق لهم وليس منحة أو مكرمة.