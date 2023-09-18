الامارات | «الأرصاد» يتوقع سحب ركامية تصاحبها أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

كما توقّع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية وشمالية غربية بين 10 و25 وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً. ويحدث المدّ الأول عند الساعة 15:00، والمد الثاني عند الساعة 03:06، والجزر الأول عند الساعة 08:33، والجزر الثاني عند الساعة 21:04. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:08، والجزر الأول عند 17:35، والجزر الثاني عند الساعة 05:39.