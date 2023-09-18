الامارات | %64.6 من الجمهور: سائقو حافلات مدرسية يسيئون استخدام ذراع «قف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع أجرته «الإمارات اليوم»، أخيراً، عبر منصتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن 64.6% من أفراد الجمهور يرون أن سائقي حافلات مدرسية يستخدمون ذراع «قف» بصورة غير منضبطة على الطرق، فيما رأى 35.4% منهم عكس ذلك.

وتفاعل المتابعون مع موضوع نشرته الصحيفة أخيراً، بعنوان «حافلات مدرسية تربك السائقين بالاستخدام المفرط لذراع (قف)»، إذ أكدوا أن هناك حاجة ضرورية لوضع ضوابط وإرشادات مشددة على السائقين عند فتح ذراع «قف»، بما يضمن سلامة الطلبة، ويحد في الوقت ذاته من الاستخدام غير المنضبط لذراع «قف»، لمنع عرقلة حركة السير والمرور التي يسببها سائقو الحافلات المدرسية بسبب الوقوف في الأماكن غير المخصصة، وطول مدة انتظار المركبات عند فتح ذراع «قف».

ورصد متابعون منذ بدء العام الدراسي على مستوى الدولة تكرار سلوكيات خاطئة يرتكبها سائقو حافلات مدرسية، منها إساءة استخدام ذراع «قف»، والتسبب في عرقلة حركة السير والمرور على بعض الطرق، بسبب الوقوف الخاطئ من وجهة نظرهم.

وتلزم المادة (91) من قانون السير والمرور السائقين بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار لضمان عبور الطلبة بأمان، وتبلغ غرامة عدم الوقوف 1000 درهم و10 نقاط مرورية.

وتنص المادة (90) من قانون السير والمرور على مخالفة سائقي الحافلات المدرسية بغرامة 500 درهم وست نقاط مرورية في حال عدم الالتزام بفتح إشارة «قف» عند صعود الطلاب ونزولهم من الحافلة.

وزوّدت الحافلات المدرسية بنظام ذكي لضبط متجاوزي الحافلة المدرسية عند فتح ذراع «قف» وقت صعود ونزول الطلبة، يحدد المركبة المخالفة عند اقترابها مسافة أقل من خمسة أمتار وعدم توقفها، لضمان صعود أو نزول الطلاب بأمان.

وبحسب إحصاءات رسمية، خالفت إدارات المرور على مستوى الدولة آلاف السائقين خلال السنوات الماضية بسبب عدم التوقف أثناء مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس، كما خالفت سائقي حافلات مدرسية لعدم الالتزام بفتح إشارة «قف» وبتعليمات وإرشادات المرور.

وذكرت شرطة أبوظبي، أنه في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، فيما يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار في الطرق المزدوجة.

ولخص سائقو مركبات أبرز السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض سائقي الحافلات المدرسية وما تسببه لهم من حالة إرباك عند فتح ذراع «قف»، وهي وقوف الحافلة عشوائياً وبشكل مفاجئ في الأماكن غير المخصصة لصعود ونزول الطلبة، وانتظارها بعض الطلبة فترة طويلة للنزول من منازلهم والصعود إلى الحافلة خلال الفترة الصباحية، وعدم التزام بعضها بالوقوف قرب منزل الطالب، الأمر الذي يعرضه للخطر عند عبور الطريق.

وطالب سائقو المركبات بوضع ضوابط مشددة على فتح ذراع «قف»، حرصاً على حياة الطلبة أثناء نقلهم من وإلى مدارسهم، وزيادة حملات التوعية المرورية الموجهة إلى سائقي الحافلات المدرسية.

وألزمت شرطة أبوظبي سائقي الحافلات المدرسية بضوابط عدة عند استخدام ذراع «قف» حتى لا تتسبب في عرقلة السير والمرور، أبرزها: توقف الحافلة أمام منزل الطالب إلا في حال وجود عرقلة أو أعمال طرق، وعدم التوقف على الطرق السريعة والرئيسة ومواقف الحافلات العامة على الطرق الرئيسة، لأنها تعتبر مناطق غير آمنة لنزول الطلبة وصعودهم، وعدم فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية في حال وجود الطالب داخل منزله حتى لا يتسبب في ازدحام مروري على الطرق.

• 1000 درهم غرامة و10 نقاط مرورية لعدم الوقوف عند فتح ذراع «قف».

• المطالبة بوضع ضوابط مشددة أثناء نقل الطلبة من وإلى المدارس.