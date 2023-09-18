الامارات | شرطة دبي تجمع نزيلاً بابنته بعد فراق 6 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، أمنية شابة برؤية والدها النزيل داخل السجن المركزي، في يوم ميلادها، بعد فراق ستة أعوام.

وأوضح مدير الإدارة العميد مروان عبدالكريم جلفار، أن شرطة دبي تلقت مكالمة من الفتاة بعد قدومها إلى الدولة، تطلب فيها رؤية والدها بيوم ميلادها، خصوصاً أنها لم تره منذ مغادرته وطنهم قبل ستة أعوام، وتركها برفقة والدتها وأشقائها بحثاً عن عمل، لكنه تورط بعد ذلك في قضايا مالية.

وأضاف أن استقبال الزيارات من أسر النزلاء والنزيلات توقفت منذ الجائحة، وتم الاعتماد على التواصل المرئي بين النزلاء وأسرهم، خصوصاً أن هذه الطريقة تمكن النزلاء من التواصل، سواء كانت أسرهم داخل الدولة أو خارجها، كما تعد إجراء وقائياً صحياً أكثر أماناً للحفاظ على بيئة السجن سليمة وخالية من الأمراض.

من جانبه، قال مدير إدارة السجن المركزي بالوكالة الرائد عبدالله أهلي، إن الإدارة فاجأت النزيل بالزيارة، بعد الترتيب للقاء وفقاً للاشتراطات الصحية والأمنية المتبعة في هذا المجال، وأضاف: «غادر النزيل وطنه وأسرته، وقدم إلى دبي للعمل، لكنه تورط في قضايا مالية، وسُجن على إثرها، ولم ير ابنته منذ ذلك الوقت، لكنها قدمت أخيراً إلى الإمارات برفقة الأسرة، وتواصلت مع شرطة دبي، طالبة لقاء والدها ورؤيته في يوم ميلادها، فأخفينا عن الأب هذه الزيارة، ليفاجأ بوجود ابنته في المكان، وبالترتيبات التي نفذها السجن المركزي للاحتفال بيوم ميلاد ابنته».